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В парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме"

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 11:49
В парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме"
Фото: Айварас Абромавичус (facebook.com/aivaras.abromavicius)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу главы концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. По его словам, до этого в концерне не проводилась такой широкий и глубокий аудит.

Об этом Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

Он считает, что команда Абромавичуса подготовила хорошую основу для будущего руководства.

"Действительно, мне как главе комитета, да и всем, кому не безразличен наш оборонный комплекс, хочется, чтобы делалось больше и за короткий срок времени. Но есть вещи, которые просто невозможно сделать, в "Укроборонпроме" более 100 предприятий, на некоторых уже потеряны документы, некоторые по 20 лет стоят без работы", - сказал Завитневич.

Ранее РБК-Украина писало, что Абромавичус в скором времени может покинуть должность главы "Укроборонпрома. Его место может занять Сергей Тихонов.

Отметим, Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал пост министра экономики в правительстве Яценюка, покинув должность в апреле 2016 года.

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Новости Украины Политика Айварас АбромавичусУкроборонпромАлександр Завитневич
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