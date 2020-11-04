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Абромавічуса призначили представником держави у наглядовій раді Ощадбанку

Київ, Середа 04 листопада 2020 14:36
Абромавічуса призначили представником держави у наглядовій раді Ощадбанку
Фото: Айварас Абромавічус (facebook.com/aivaras_abromavicius)
Автор: РБК-Україна

Колишнього генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса призначили представником держави у наглядовій раді Ощадбанку. Також був звільнений один із членів наглядової ради.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів.

Так, уряд звільнив уповноваженого члена наглядової ради Ощадбанку Юрія Храмова.

Нагадаємо, на початку листопада був призначений новий голова правління Ощадбанку. Ним став Сергій Наумов.

Крім того, на початку жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому". Замість нього тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора був призначений Ігор Фоменко.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Абромавічус незабаром покине "Укроборонпром". Причиною є прибутковість і стратегія розвитку концерну. Була інформація, що його може замінити Сергій Тихонов.

Нагадаємо, у парламенті оцінили роботу Абромавічуса в "Укроборонпромі". Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич позитивно оцінив роботу Абромавичуса.

Зазначимо, Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому" в кінці серпня 2019 року. До цього він обіймав посаду міністра економіки в уряді Яценюка, покинувши посаду у квітні 2016 року.

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Новини України Політика Кабінет Міністрів УкраїниОщадбанкАйварас Абромавічус

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