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Abrams для України. Чим танки для ЗСУ відрізняються від сучасних зразків

Фото: американський танк Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Основні бойові танки американського виробництва Abrams незабаром з’являться вздовж лінії фронту в Україні, однак це будуть не ті моделі, що спочатку обіцяв Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Постачання Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

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Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниТанк Abrams