Abrams для Украины. Чем танки для ВСУ отличаются от современных образцов

Снабжение Abrams в Украину.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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