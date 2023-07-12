Абрамович у суді ЄС оскаржить введені проти нього санкції, - Reuters

У березні 2022 року ЄС охарактеризував Абрамовича якому зараз 56 років як "олігарха, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", включаючи "привілейований доступ" до глави Кремля, зв'язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи.

Абрамович подав скаргу на санкції ЄС 25 травня 2022 року, і в четвер Загальний суд Європейського Союзу розгляне скаргу, повідомило Reuters анонімне джерело.

За словами джерела, його адвокати стверджуватимуть, що санкції ЄС необґрунтовані та введені виключно тому, що він відомий російський бізнесмен.

Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили нечувані стани після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 млрд доларів.

Після того, як 24 лютого російський президент Володимир Путін дав наказ про воєнне вторгнення в Україну, ЄС ввів санкції проти російських чиновників і безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів.

Історія з "Челсі"

Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його було усунуто з посади директора через санкції та зв'язки з Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня минулого року та зазначав, що кошти підуть у фонд допомоги Україні. Російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів.

Однак у червні 2023 року стало відомо, що Абрамович відмовляється підписати угоду про передачу Україні 2,9 млрд доларів від продажу "Челсі".