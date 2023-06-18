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Абрамович відмовляється підписати угоду про передачу Україні 2,9 млрд доларів від "Челсі", - ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 17:17
Абрамович відмовляється підписати угоду про передачу Україні 2,9 млрд доларів від "Челсі", - ЗМІ Фото: російський олігарх Роман Абрамович (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписати угоду про передачу Україні 2,9 млрд доларів з продажу футбольного клубу "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Видання зазначає, що Абрамович хоче, щоб значна частина грошей пішла в Росію, а точніше, росіянам, які постраждали від війни.

"А ні британський уряд, ні Європейська комісія не погодяться на такий крок, поки проти Росії діють санкції через агресію Володимира Путіна проти України", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання в Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили, що це так, і вказали на те, що глава МЗС Джеймс Клеверлі заявив минулого тижня, що він не може гарантувати, що гроші будуть виділені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця. Міністри повернуться у вересні.

"Була надія, що гроші переведуть минулого літа, потім ми сподівалися на просування в січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання морозів наприкінці року, але немає жодних гарантій, що це станеться", - сказало джерело Daily Mail.

Наразі гроші заблоковано на рахунку компанії Абрамовича Fordstam Limited.

Що відомо про продаж Абрамовичем "Челсі"

Російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня минулого року та зазначав, що вилучені кошти підуть до фонду допомоги Україні.

У травні російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів.

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Роман Абрамович Челси Війна Росії проти України
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