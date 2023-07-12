Абрамович в суде ЕС оспорит введенные против него санкции, - Reuters

В марте 2022 года ЕС охарактеризовал Абрамовича которому сейчас 56 лет, как "олигарха, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным", включая "привилегированный доступ" к главе Кремля, связи, которые, по словам ЕС, помогли ему сохранить свои активы.

Абрамович подал жалобу на санкции ЕС 25 мая 2022 года, и в четверг Общий суд Европейского Союза рассмотрит жалобу, сообщил Reuters анонимный источник.

По словам источника, его адвокаты будут утверждать, что санкции ЕС необоснованны и введены исключительно потому, что он известный российский бизнесмен.

Абрамович, который также имеет израильское гражданство, был одним из самых влиятельных бизнесменов, заработавших баснословные состояния после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценил его состояние в 9,2 млрд долларов.

После того как 24 февраля российский президент Владимир Путин дал приказ о военном вторжении в Украину, ЕС ввел санкции против российских чиновников и множества российских бизнесменов, одновременно заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.

История с "Челси"

Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта прошлого года и отмечал, что средства пойдут в фонд помощи Украине. Российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов.

Однако в июне 2023 года стало известно, что Абрамович отказывается подписать соглашение о передаче Украине 2,9 млрд долларов от продажи "Челси".