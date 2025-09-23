UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Або виводити, або топити: ЗСУ майже поставили крапку у питанні Чорноморського флоту РФ

Фото: російський флот вже не може виконувати жодних серйозних завдань (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Чорноморському флоту країни-агресорки вже майже нічим відбиватися від атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в телемарафоні.

За його словами, Росія використала у пунктах базування Чорноморського флоту, зокрема в Новоросійську, майже всі можливі заходи. Йдеться про зміну місць стоянки суден, бонові загородження, радіоелектронну боротьбу, повітряні патрулі та спостережні пости.

"Дрон, який зайшов у бухту - це вже лис у курятнику", - повідомив Плетенчук, і нагадав, що українські дрони вже неодноразово долали російські системи оборони та проникали вглиб ворожих баз.

Він наголосив, що росіяни вже нездатні вигадати щось принципово нове, тому у них є лише два варіанти подальшого перебігу подій.

"Є два варіанти, які вони ще не застосували, але які ми неодноразово їм пропонували: перше - це затопити свій флот, в принципі це в їхній традиції цілком вкладається, а друге - це вивести його з Азово-Чорноморського регіону", - заявив речник ВМС ЗСУ.

Він розповів, що вивести кораблі з акваторії для росіян - це фактично розписатися у власній неспроможності, тому вони цього не роблять. Плетенчук також зауважив, що російське корабельне угруповання РФ у Чорному морі неспроможне до виконання серйозних бойових завдань.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня ВМС ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази "Севастополь". Він забезпечував управління підрозділами російського флоту.

Також ми писали, що бійці ГУР вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який може нести ракети "Калібр". Судно перебувало в акваторії Азовського моря.

Крім того, ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ. Внаслідок його детонацію загинула група з п’яти російських водолазів-розвідників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧорноморський флотВМС УкраїниДрони