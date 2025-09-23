Або виводити, або топити: ЗСУ майже поставили крапку у питанні Чорноморського флоту РФ

За його словами, Росія використала у пунктах базування Чорноморського флоту, зокрема в Новоросійську, майже всі можливі заходи. Йдеться про зміну місць стоянки суден, бонові загородження, радіоелектронну боротьбу, повітряні патрулі та спостережні пости.

"Дрон, який зайшов у бухту - це вже лис у курятнику", - повідомив Плетенчук, і нагадав, що українські дрони вже неодноразово долали російські системи оборони та проникали вглиб ворожих баз.

Він наголосив, що росіяни вже нездатні вигадати щось принципово нове, тому у них є лише два варіанти подальшого перебігу подій.

"Є два варіанти, які вони ще не застосували, але які ми неодноразово їм пропонували: перше - це затопити свій флот, в принципі це в їхній традиції цілком вкладається, а друге - це вивести його з Азово-Чорноморського регіону", - заявив речник ВМС ЗСУ.

Він розповів, що вивести кораблі з акваторії для росіян - це фактично розписатися у власній неспроможності, тому вони цього не роблять. Плетенчук також зауважив, що російське корабельне угруповання РФ у Чорному морі неспроможне до виконання серйозних бойових завдань.