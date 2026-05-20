Або угода, або гірші речі: Трамп зробив нову заяву про переговори з Іраном

Переговори на фінальному етапі

Дональд Трамп у середу, 20 травня, зазначив, що процес обговорень із Тегераном близький до завершення. Він підкреслив, що США готові як до досягнення угоди, так і до подальшого посилення тиску.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії врегулювання ситуації з Іраном. Подивимося, що буде далі: або договір, або неприємні кроки, хоча сподіваюся, що до цього не дійде", - заявив він журналістам.

За словами Трампа, США не прагнуть ескалації, проте зберігають можливість застосування сили. Він додав, що не поспішає з рішеннями і волів би уникнути нових жертв.

Попередження з боку Ірану

У Тегерані, зі свого боку, звинуватили Вашингтон у підготовці можливого відновлення бойових дій і попередили про жорстку відповідь у разі атак. У заявах іранської сторони звучать погрози розширення конфлікту за межі регіону.

Представники іранського керівництва також заявили, що спостерігають ознаки підготовки нових ударів з боку США.

Дипломатичні контакти та нові пропозиції

На тлі напруженості тривають посередницькі зусилля третіх країн. Повідомляється, що в Тегеран прибув міністр внутрішніх справ Пакистану в рамках чергового дипломатичного раунду.

Іран також передав США нову пропозицію щодо врегулювання, яка, за даними джерел, багато в чому повторює раніше відхилені Вашингтоном умови, включно з питаннями санкцій, активів і регіональної безпеки.

Загострення в регіоні та енергетичний фактор

Джерело повідомляє, що ситуація навколо Ормузької протоки залишається напруженою, що вже відбивається на світових енергетичних ринках. Окремі країни повідомляють про зростання судноплавної активності, проте рівень транзиту все ще нижчий за довоєнні показники.

Експерти зазначають, що коливання позицій США посилюють нестабільність нафтового ринку та впливають на динаміку цін.

Контекст конфлікту

Reuters зазначає, що військові дії в регіоні тривають зі змінною інтенсивністю. Сторони конфлікту обмінюються ударами та звинуваченнями, водночас дипломатичні спроби врегулювання поки що не призводять до стійкого результату.