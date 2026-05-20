Либо сделка, либо вещи похуже: Трамп сделал новое заявление о переговорах с Ираном

Переговоры на финальном этапе

Дональд Трамп в среду, 20 мая, отметил, что процесс обсуждений с Тегераном близок к завершению. Он подчеркнул, что США готовы как к достижению соглашения, так и к дальнейшему усилению давления.

"Мы находимся на финальной стадии урегулирования ситуации с Ираном. Посмотрим, что будет дальше: либо договор, либо неприятные шаги, хотя надеюсь, что до этого не дойдет", — заявил он журналистам.

По словам Трампа, США не стремятся к эскалации, однако сохраняют возможность применения силы. Он добавил, что не спешит с решениями и предпочел бы избежать новых жертв.

Предупреждения со стороны Ирана

В Тегеране, в свою очередь, обвинили Вашингтон в подготовке возможного возобновления боевых действий и предупредили о жестком ответе в случае атак. В заявлениях иранской стороны звучат угрозы расширения конфликта за пределы региона.

Представители иранского руководства также заявили, что наблюдают признаки подготовки новых ударов со стороны США.

Дипломатические контакты и новые предложения

На фоне напряженности продолжаются посреднические усилия третьих стран. Сообщается, что в Тегеран прибыл министр внутренних дел Пакистана в рамках очередного дипломатического раунда.

Иран также передал США новое предложение по урегулированию, которое, по данным источников, во многом повторяет ранее отклоненные Вашингтоном условия, включая вопросы санкций, активов и региональной безопасности.

Обострение в регионе и энергетический фактор

Источник сообщает, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной, что уже отражается на мировых энергетических рынках. Отдельные страны сообщают о росте судоходной активности, однако уровень транзита все еще ниже довоенных показателей.

Эксперты отмечают, что колебания позиций США усиливают нестабильность нефтяного рынка и влияют на динамику цен.

Контекст конфликта

Reuters отмечает, что военные действия в регионе продолжаются с переменной интенсивностью. Стороны конфликта обмениваются ударами и обвинениями, при этом дипломатические попытки урегулирования пока не приводят к устойчивому результату.