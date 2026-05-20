Либо сделка, либо вещи похуже: Трамп сделал новое заявление о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, однако предупредил о возможных военных действиях в случае отсутствия соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Дональд Трамп в среду, 20 мая, отметил, что процесс обсуждений с Тегераном близок к завершению. Он подчеркнул, что США готовы как к достижению соглашения, так и к дальнейшему усилению давления.
"Мы находимся на финальной стадии урегулирования ситуации с Ираном. Посмотрим, что будет дальше: либо договор, либо неприятные шаги, хотя надеюсь, что до этого не дойдет", — заявил он журналистам.
По словам Трампа, США не стремятся к эскалации, однако сохраняют возможность применения силы. Он добавил, что не спешит с решениями и предпочел бы избежать новых жертв.
В Тегеране, в свою очередь, обвинили Вашингтон в подготовке возможного возобновления боевых действий и предупредили о жестком ответе в случае атак. В заявлениях иранской стороны звучат угрозы расширения конфликта за пределы региона.
Представители иранского руководства также заявили, что наблюдают признаки подготовки новых ударов со стороны США.
На фоне напряженности продолжаются посреднические усилия третьих стран. Сообщается, что в Тегеран прибыл министр внутренних дел Пакистана в рамках очередного дипломатического раунда.
Иран также передал США новое предложение по урегулированию, которое, по данным источников, во многом повторяет ранее отклоненные Вашингтоном условия, включая вопросы санкций, активов и региональной безопасности.
Источник сообщает, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной, что уже отражается на мировых энергетических рынках. Отдельные страны сообщают о росте судоходной активности, однако уровень транзита все еще ниже довоенных показателей.
Эксперты отмечают, что колебания позиций США усиливают нестабильность нефтяного рынка и влияют на динамику цен.
Reuters отмечает, что военные действия в регионе продолжаются с переменной интенсивностью. Стороны конфликта обмениваются ударами и обвинениями, при этом дипломатические попытки урегулирования пока не приводят к устойчивому результату.
Напоминаем, что Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения военного удара по Ирану, однако в последний момент отказался от этого решения после обращения со стороны ключевых арабских союзников. Лидеры стран региона выразили опасения, что эскалация может привести к масштабному конфликту и серьезному ущербу для экономики и критической инфраструктуры.
Отметим, что Иран представил перечень требований в рамках возможного мирного урегулирования с США, который включает широкий круг вопросов — от снятия санкционных ограничений до вывода американских военных сил из региона.