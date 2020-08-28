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Абе підтвердив відставку з посади прем'єра Японії і назвав причину

Токіо, П'ятниця 28 серпня 2020 11:24
Абе підтвердив відставку з посади прем'єра Японії і назвав причину
Фото: Сіндзо Абе (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе підтвердив, що йде у відставку. Він прийняв рішення скласти повноваження у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Про це він заявив на прес-конференції в Токіо, передає Sky News.

На прес-конференції Абе заявив, що не хоче, щоб його хвороба призвела до помилок при прийнятті важливих політичних рішень.

Відзначимо, японський прем'єр вже кілька років бореться з виразковим колітом. В середині липня 2020 року він вже говорив, що його стан погіршився.

Раніше стало відомо, що Абе за останні два тижні двічі був в лікарні, де проходив обстеження. У 2007 він уже залишав посаду прем'єра через виразкового коліту.

Нагадаємо, минулого року Абе заявляв, що піде з політики в 2021 році по закінченню терміну прем'єрських повноважень.

Він стверджував, що не збирається висуватися на пост лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). В Японії главою уряду автоматично стає глава правлячої партії.

Одним зі своїх завдань на посту прем'єра Абе називав укладення мирного договору з Росією за підсумками Другої світової війни.

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