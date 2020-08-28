Премьер-министр Японии идет в отставку, - NHK

Как уточнил телеканал, премьер-министр Японии уже трижды брал выходной по состоянию здоровья в августе. Кроме того, за последние две недели он дважды был в больнице, где проходил обследования.
В 2007 году у него уже были проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с проблемами с кишечником. Сообщалось, что у Абэ язвенный колит. Премьер-министр ушел в отставку по состоянию здоровья.
На второй срок Абэ заступил в 2012 году. Тогда он сказал, что победил заболевание с помощью нового лекарства.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке.