Премьер-министр Японии идет в отставку, - NHK

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует подать в отставку из-за проблем со здоровьем. Вечером проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Планируется, что на конференции он официально объявит об уходе и объяснит его причины.

Как уточнил телеканал, премьер-министр Японии уже трижды брал выходной по состоянию здоровья в августе. Кроме того, за последние две недели он дважды был в больнице, где проходил обследования.

В 2007 году у него уже были проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с проблемами с кишечником. Сообщалось, что у Абэ язвенный колит. Премьер-министр ушел в отставку по состоянию здоровья.

На второй срок Абэ заступил в 2012 году. Тогда он сказал, что победил заболевание с помощью нового лекарства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке.