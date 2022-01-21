"А когда не нападать?". Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу

На вопрос журналиста, насколько велика угроза вторжения РФ в Украину, учитывая накопления войск вблизи границы, и почему Россия взимает силы в Украину именно сейчас, он ответил:

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете, почему сейчас? А когда не нападать, то нам?".

Лавров отметил, что Россия якобы никогда не угрожала гражданам Украины.

"Россия никогда не угрожала украинскому народу. Зеленский заявил публично, что если кто-то чувствует себя российским - пусть убирается в Россию, Поэтому, кто кому угрожает, и во что угрозы могут вылиться этот большой вопрос", - добавил он.