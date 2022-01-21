"А коли не нападати?" Лавров заявив, що Росія ніколи не загрожувала українському народу

На запитання журналіста, наскільки велика загроза вторгнення РФ в Україну, враховуючи накопичення військ поблизу кордону, і чому Росія стягує сили до України саме зараз він відповів:

"Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів говорили, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати, то нам?".

Лавров зазначив, що Росія нібито ніколи не загрожувала громадянам України.

"Росія ніколи не загрожувала українському народу. Зеленський заявив публічно, що якщо хтось почувається російським - нехай забирається в Росію, Тому, хто кому загрожує, і у що загрози можуть вилитися це велике питання", - додав він.