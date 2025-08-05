ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"А мій в Азові": нове емоційне відео батальйону підірвало соцмережі

Вівторок 05 серпня 2025 15:48
UA EN RU
"А мій в Азові": нове емоційне відео батальйону підірвало соцмережі Кадр з відео "А мій - в Азові"
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі активно обговорюють новий ролик рекрутингової кампанії 12-ї бригади спецпризначення "Азов", який за лічені дні став вірусним та викликав емоційну реакцію у соцмережах.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

"А мій - в Азові": про що рекламний ролик

Головну роль у відео виконала Людмила Кузьменко - мати бійця "Азову", оборонця Маріуполя та колишнього полоненого Олександра "Пако" Кузьменка.

Сюжет починається з побутової сцени: жінка скаржиться, що її чоловіка звільнили з роботи, тому він і син втратили бронювання.

Тепер, за її словами, всі обов’язки лягли на неї, адже чоловіки "сидять вдома".

&quot;А мій в Азові&quot;: нове емоційне відео батальйону підірвало соцмережіКадр з відео "А мій - в Азові"

На це вона звертається до Людмили з запитанням: "А твій син де - працює чи вдома?".

"А мій - в Азові", - гордо відповідає Кузьменко, залишаючи за кадром відчутну силу, гідність і біль.

На офіційній сторінці "Азову" пояснили ідею відео.

"Ми з власного досвіду знаємо, що рішення сина захищати Батьківщину - непростий етап в житті українських матерів. Хвилювання за найріднішу людину, страх втратити власну дитину переплітаються з гордістю за його свідомий вибір та мужність. За те, що вони виховали своїх дітей люблячими країну і рідних та готовими захищати їх", - йдеться в описі до ролика.

"Матері азовців знають - їхні діти в центрі доленосних для України подій. В підрозділі, в якому боєць є головною цінністю. Поруч зі справжніми друзями, котрі стоять один за одного. Син - невід'ємна частина сили, що тримає країну. Матір - сильна жінка, яка знає де її дитина і пишається нею", - пишуть на сторінці "Азову".

Реакція мережі

У мережі не вщухають дискусії навколо резонансного ролика "Азову". Одні глядачі захоплено підтримують кампанію, інші - емоційно й болісно відгукуються на використаний посил.

Особливо суперечки точаться навколо ключової фрази "А мій - в Азові", яка для багатьох стала тригером - хтось побачив у ній джерело гордості, а хтось - болю, ревнощів чи навіть знецінення інших військових.

Дехто розмірковує про силу меседжу з професійної точки зору, піднімаючи питання мотивації й прихованої ієрархії.

&quot;А мій в Азові&quot;: нове емоційне відео батальйону підірвало соцмережіКадр з відео "А мій - в Азові"

  • "Я не в Азові і не хочу. Морська піхота найкрутіша, це всі знають. Але ці їх реклами мені сподобались. Хочу, щоб про мій підрозділ теж такі були. Чи краще змагання реклам, як в AUDI-BMW чи мак-бургеркінг"
  • "А мій в Азові... досі з полону не повернули"
  • "Та ні на що... а мій в 78 - вже рік на кладовищі", "а мій і 17 - вже два роки безвісти", "а мій в 47 - два роки без ніг..."
  • "А твій в Азові? Ну молодець, вчасно в полон здався і квартиру отримав"
  • "А мій хлопець в Азові. А мій тато і дядько в 104 ТрО. А моя тітка в Госпах. І так, я всіма ними пишаюсь і цей ролик довів мене до якоїсь ейфорії. Бо я ненавиджу "чоловіків", які ховаються за спідницями жінок чи виправдовуються бронюванням"
  • "5 років займаюся рекламою, бачу це так: прихована ієрархія: хлопець, який "в Азові" - герой, сміливий, вартий поваги. Інші - можливо, не дотягують. Це створює емоційне порівняння
  • Посил на ревність або самооцінку: "А мій в Азові, а твій де?" або "А я хто, якщо не в "Азові?".
  • "Реклама має приносити результат. На жаль, той ролик показує страхи людей та нічим їх не перекриває. Тобто коли жінка каже "А мій в Азові" - вона не додає мотивації. Немає інформації про терміни служби, грошове забезпечення чи перспективу демобілізації. Це мінус".

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" (військова частина 3057) входить до складу 1-го корпусу Національної гвардії України і є однією з ударних формувань "Гвардії наступу", ініційованої Міністерством внутрішніх справ.

Свій шлях підрозділ розпочав навесні 2014 року з утворення добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Азов", заснованого Андрієм Білецьким після початку російсько-української війни.

Підрозділ діяв у Приазов’ї, у червні того ж року взяв участь у звільненні Маріуполя, а в серпні долучився до бойових дій під Іловайськом.

Згодом повернувся до Маріуполя та брав участь у боях поблизу Новоазовська.

Восени 2014 року батальйон було реорганізовано в полк, який увійшов до складу Нацгвардії як Окремий загін спеціального призначення "Азов".

У лютому 2015 року підрозділ здійснив наступ на Широкине, де вів тривалі бої. У 2019 році бійці "Азову" брали участь у боях на Світлодарській дузі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році "Азов" став одним з ключових елементів оборони Маріуполя, тримаючи оборону на території заводу "Азовсталь".

У лютому 2023 року підрозділ було перетворено на 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов".

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Facebook і YouTube-сторінки "Азову", соцмережа X.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь
Новини
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському