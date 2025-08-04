Повернення з СЗЧ: військовим дозволили служити навіть з кримінальними справами

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть добровільно повернутися до війська та поновити службу. Спрощений механізм діятиме до 30 серпня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оперативне командування "Північ" .

Що передбачає спрощена процедура

Військовий, який залишив частину до 10 травня 2025 року, може до 30 серпня добровільно з'явитися до одного з батальйонів резерву, ВСП, ДБР, Нацполіції або скористатися додатком "Армія+", висловивши готовність продовжити службу.

Протягом 72 годин після повернення:

поновлюється дія контракту;

відновлюються грошове, продовольче, речове та інше забезпечення;

повертаються пільги та соціальні гарантії.

Навіть з кримінальним провадженням

В ОК "Північ" уточнили, що військові, які повернулися з СЗЧ, можуть продовжити службу навіть за наявності кримінального провадження - остаточне рішення ухвалює командир.

Хто може скористатися механізмом

Спрощений порядок стосується тих, хто:

самовільно залишив частину або дезертирував до 10 травня;

чия служба була призупинена на момент повернення;

добровільно прибув до батальйонів резерву до 30 серпня.

Що таке СЗЧ

Самовільне залишення військової частини - це порушення військової дисципліни, яке може мати юридичні наслідки. Наразі держава дає шанс добровільно повернутись до строю без автоматичного покарання.