ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"А мой в Азове": новое эмоциональное видео батальона взорвало соцсети

Вторник 05 августа 2025 15:48
UA EN RU
"А мой в Азове": новое эмоциональное видео батальона взорвало соцсети Кадр из видео "А мой - в Азове"
Автор: Иванна Пашкевич

В сети активно обсуждают новый ролик рекрутинговой кампании 12-й бригады спецназначения "Азов", который за считанные дни стал вирусным и вызвал эмоциональную реакцию в соцсетях.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

"А мой - в Азове": о чем рекламный ролик

Главную роль в видео исполнила Людмила Кузьменко - мать бойца "Азова", защитника Мариуполя и бывшего пленного Александра "Пако" Кузьменко.

Сюжет начинается с бытовой сцены: женщина жалуется, что ее мужа уволили с работы, поэтому он и сын потеряли бронирование.

Теперь, по ее словам, все обязанности легли на нее, ведь мужчины "сидят дома".

&quot;А мой в Азове&quot;: новое эмоциональное видео батальона взорвало соцсетиКадр из видео "А мой - в Азове"

На это она обращается к Людмиле с вопросом: "А твой сын где - работает или дома?".

"А мой - в Азове", - гордо отвечает Кузьменко, оставляя за кадром ощутимую силу, достоинство и боль.

На официальной странице "Азова" объяснили идею видео.

"Мы по собственному опыту знаем, что решение сына защищать Родину - непростой этап в жизни украинских матерей. Волнение за родного человека, страх потерять собственного ребенка переплетаются с гордостью за его сознательный выбор и мужество. За то, что они воспитали своих детей любящими страну и родных и готовыми защищать их", - говорится в описании к ролику.

"Матери азовцев знают - их дети в центре судьбоносных для Украины событий. В подразделении, в котором боец является главной ценностью. Рядом с настоящими друзьями, которые стоят друг за друга. Сын - неотъемлемая часть силы, которая держит страну. Мать - сильная женщина, которая знает где ее ребенок и гордится ею", - пишут на странице "Азова".

Реакция сети

В сети не утихают дискуссии вокруг резонансного ролика "Азова". Одни зрители восторженно поддерживают кампанию, другие - эмоционально и болезненно отзываются на использованный посыл.

Особенно споры идут вокруг ключевой фразы "А мой - в Азове", которая для многих стала триггером - кто-то увидел в ней источник гордости, а кто-то - боли, ревности или даже обесценивания других военных.

Некоторые рассуждают о силе месседжа с профессиональной точки зрения, поднимая вопросы мотивации и скрытой иерархии.

&quot;А мой в Азове&quot;: новое эмоциональное видео батальона взорвало соцсетиКадр из видео "А мой - в Азове"

  • "Я не в Азові і не хочу. Морська піхота найкрутіша, це всі знають. Але ці їх реклами мені сподобались. Хочу, щоб про мій підрозділ теж такі були. Чи краще змагання реклам, як в AUDI-BMW чи мак-бургеркінг"
  • "А мій в Азові... досі з полону не повернули"
  • "Та ні на що... а мій в 78 - вже рік на кладовищі", "а мій і 17 - вже два роки безвісти", "а мій в 47 - два роки без ніг..."
  • "А твій в Азові? Ну молодець, вчасно в полон здався і квартиру отримав"
  • "А мій хлопець в Азові. А мій тато і дядько в 104 ТрО. А моя тітка в Госпах. І так, я всіма ними пишаюсь і цей ролик довів мене до якоїсь ейфорії. Бо я ненавиджу "чоловіків", які ховаються за спідницями жінок чи виправдовуються бронюванням"
  • "5 років займаюся рекламою, бачу це так: прихована ієрархія: хлопець, який "в Азові" - герой, сміливий, вартий поваги. Інші - можливо, не дотягують. Це створює емоційне порівняння
  • Посил на ревність або самооцінку: "А мій в Азові, а твій де?" або "А я хто, якщо не в "Азові?".
  • "Реклама має приносити результат. На жаль, той ролик показує страхи людей та нічим їх не перекриває. Тобто коли жінка каже "А мій в Азові" - вона не додає мотивації. Немає інформації про терміни служби, грошове забезпечення чи перспективу демобілізації. Це мінус".

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" (военная часть 3057) входит в состав 1-го корпуса Национальной гвардии Украины и является одним из ударных формирований "Гвардии наступления", инициированной Министерством внутренних дел.

Свой путь подразделение начало весной 2014 года с образования добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Азов", основанного Андреем Билецким после начала российско-украинской войны.

Подразделение действовало в Приазовье, в июне того же года принял участие в освобождении Мариуполя, а в августе присоединился к боевым действиям под Иловайском.

Впоследствии вернулся в Мариуполь и участвовал в боях вблизи Новоазовска.

Осенью 2014 года батальон был реорганизован в полк, который вошел в состав Нацгвардии как Отдельный отряд специального назначения "Азов".

В феврале 2015 года подразделение осуществило наступление на Широкино, где вело длительные бои. В 2019 году бойцы "Азова" участвовали в боях на Светлодарской дуге.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году "Азов" стал одним из ключевых элементов обороны Мариуполя, держа оборону на территории завода "Азовсталь".

В феврале 2023 года подразделение было преобразовано в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Facebook и YouTube-страницы "Азова", соцсеть X.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому