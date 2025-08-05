"А мой в Азове": новое эмоциональное видео батальона взорвало соцсети

В сети активно обсуждают новый ролик рекрутинговой кампании 12-й бригады спецназначения "Азов", который за считанные дни стал вирусным и вызвал эмоциональную реакцию в соцсетях.

"А мой - в Азове": о чем рекламный ролик

Главную роль в видео исполнила Людмила Кузьменко - мать бойца "Азова", защитника Мариуполя и бывшего пленного Александра "Пако" Кузьменко.

Сюжет начинается с бытовой сцены: женщина жалуется, что ее мужа уволили с работы, поэтому он и сын потеряли бронирование.

Теперь, по ее словам, все обязанности легли на нее, ведь мужчины "сидят дома".

Кадр из видео "А мой - в Азове"

На это она обращается к Людмиле с вопросом: "А твой сын где - работает или дома?".

"А мой - в Азове", - гордо отвечает Кузьменко, оставляя за кадром ощутимую силу, достоинство и боль.

На официальной странице "Азова" объяснили идею видео.

"Мы по собственному опыту знаем, что решение сына защищать Родину - непростой этап в жизни украинских матерей. Волнение за родного человека, страх потерять собственного ребенка переплетаются с гордостью за его сознательный выбор и мужество. За то, что они воспитали своих детей любящими страну и родных и готовыми защищать их", - говорится в описании к ролику.

"Матери азовцев знают - их дети в центре судьбоносных для Украины событий. В подразделении, в котором боец является главной ценностью. Рядом с настоящими друзьями, которые стоят друг за друга. Сын - неотъемлемая часть силы, которая держит страну. Мать - сильная женщина, которая знает где ее ребенок и гордится ею", - пишут на странице "Азова".

Реакция сети

В сети не утихают дискуссии вокруг резонансного ролика "Азова". Одни зрители восторженно поддерживают кампанию, другие - эмоционально и болезненно отзываются на использованный посыл.

Особенно споры идут вокруг ключевой фразы "А мой - в Азове", которая для многих стала триггером - кто-то увидел в ней источник гордости, а кто-то - боли, ревности или даже обесценивания других военных.

Некоторые рассуждают о силе месседжа с профессиональной точки зрения, поднимая вопросы мотивации и скрытой иерархии.

Кадр из видео "А мой - в Азове"

"Я не в Азові і не хочу. Морська піхота найкрутіша, це всі знають. Але ці їх реклами мені сподобались. Хочу, щоб про мій підрозділ теж такі були. Чи краще змагання реклам, як в AUDI-BMW чи мак-бургеркінг"

"А мій в Азові... досі з полону не повернули"

"Та ні на що... а мій в 78 - вже рік на кладовищі", "а мій і 17 - вже два роки безвісти", "а мій в 47 - два роки без ніг..."

"А твій в Азові? Ну молодець, вчасно в полон здався і квартиру отримав"

"А мій хлопець в Азові. А мій тато і дядько в 104 ТрО. А моя тітка в Госпах. І так, я всіма ними пишаюсь і цей ролик довів мене до якоїсь ейфорії. Бо я ненавиджу "чоловіків", які ховаються за спідницями жінок чи виправдовуються бронюванням"

"5 років займаюся рекламою, бачу це так: прихована ієрархія: хлопець, який "в Азові" - герой, сміливий, вартий поваги. Інші - можливо, не дотягують. Це створює емоційне порівняння

Посил на ревність або самооцінку: "А мій в Азові, а твій де?" або "А я хто, якщо не в "Азові?".

"Реклама має приносити результат. На жаль, той ролик показує страхи людей та нічим їх не перекриває. Тобто коли жінка каже "А мій в Азові" - вона не додає мотивації. Немає інформації про терміни служби, грошове забезпечення чи перспективу демобілізації. Це мінус".

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" (военная часть 3057) входит в состав 1-го корпуса Национальной гвардии Украины и является одним из ударных формирований "Гвардии наступления", инициированной Министерством внутренних дел.

Свой путь подразделение начало весной 2014 года с образования добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Азов", основанного Андреем Билецким после начала российско-украинской войны.

Подразделение действовало в Приазовье, в июне того же года принял участие в освобождении Мариуполя, а в августе присоединился к боевым действиям под Иловайском.

Впоследствии вернулся в Мариуполь и участвовал в боях вблизи Новоазовска.

Осенью 2014 года батальон был реорганизован в полк, который вошел в состав Нацгвардии как Отдельный отряд специального назначения "Азов".

В феврале 2015 года подразделение осуществило наступление на Широкино, где вело длительные бои. В 2019 году бойцы "Азова" участвовали в боях на Светлодарской дуге.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году "Азов" стал одним из ключевых элементов обороны Мариуполя, держа оборону на территории завода "Азовсталь".

В феврале 2023 года подразделение было преобразовано в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".