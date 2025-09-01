UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками: звіт Сухопутних військ

Фото: лише 9% скандалів навколо ТЦК мають реальні підстави (кадр вдео)
Автор: Ірина Гамерська

Скандали навколо ТЦК виявилися здебільшого вигадкою: лише 9% мають реальні підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Сухопутних військ за серпень.

Командування Сухопутних військ оприлюднило публічний звіт щодо діяльності військовослужбовців і працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з даними за серпень, переважна більшість інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилася неправдивою.

Із 218 зафіксованих випадків 198 (91%) були фейками або маніпуляціями, поширеними з метою зриву мобілізаційних процесів та ослаблення обороноздатності України.

Водночас підтвердилися лише 20 епізодів (9%). За результатами перевірок:

  • двох військовослужбовців усунули від обов’язків;
  • ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності;
  • у 16 випадках тривають службові розслідування.

У командуванні підкреслили, що прозорість та відкритість у звітах є дієвим способом протидії російській пропаганді, яка використовує значні ресурси для дискредитації ЗСУ.

Там також наголосили, що всі дії військових мають відповідати закону, а винні у реальних порушеннях обов’язково понесуть покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня всі працівники ТЦК мають носити бодікамери, аби здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про те, як це працюватиме на практиці - читайте у колонці заступника міністра оборони України Євгена Мойсюка.

Також ми писали, як українці ставляться до ТЦК. Так, згідно з опитуванням "Рейтингу", за останній рік ставлення погіршилося.

