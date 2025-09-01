91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками: звіт Сухопутних військ

Командування Сухопутних військ оприлюднило публічний звіт щодо діяльності військовослужбовців і працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з даними за серпень, переважна більшість інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилася неправдивою.

Із 218 зафіксованих випадків 198 (91%) були фейками або маніпуляціями, поширеними з метою зриву мобілізаційних процесів та ослаблення обороноздатності України.

Водночас підтвердилися лише 20 епізодів (9%). За результатами перевірок:

двох військовослужбовців усунули від обов’язків;

ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності;

у 16 випадках тривають службові розслідування.

У командуванні підкреслили, що прозорість та відкритість у звітах є дієвим способом протидії російській пропаганді, яка використовує значні ресурси для дискредитації ЗСУ.

Там також наголосили, що всі дії військових мають відповідати закону, а винні у реальних порушеннях обов’язково понесуть покарання.