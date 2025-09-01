91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками: отчет Сухопутных войск

Скандалы вокруг ТЦК оказались в основном выдумкой: только 9% имеют реальные основания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Сухопутных войск за август.
Командование Сухопутных войск обнародовало публичный отчет о деятельности военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Согласно данным за август, подавляющее большинство инцидентов, связанных с ТЦК, оказались ложными.
Из 218 зафиксированных случаев 198 (91%) были фейками или манипуляциями, распространенными с целью срыва мобилизационных процессов и ослабления обороноспособности Украины.
В то же время подтвердились только 20 эпизодов (9%). По результатам проверок:
В командовании подчеркнули, что прозрачность и открытость в отчетах является действенным способом противодействия российской пропаганде, которая использует значительные ресурсы для дискредитации ВСУ.
Там также отметили, что все действия военных должны соответствовать закону, а виновные в реальных нарушениях обязательно понесут наказание.
Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября все работники ТЦК должны носить бодикамеры, чтобы осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
О том, как это будет работать на практике - читайте в колонке заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка.
Также мы писали, как украинцы относятся к ТЦК. Так, согласно опросу "Рейтинга", за последний год отношение ухудшилось.