Общество Образование Деньги Изменения

91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками: отчет Сухопутных войск

Фото: только 9% скандалов вокруг ТЦК имеют реальные основания (кадр видео)
Автор: Ирина Гамерская

Скандалы вокруг ТЦК оказались в основном выдумкой: только 9% имеют реальные основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Сухопутных войск за август.

Командование Сухопутных войск обнародовало публичный отчет о деятельности военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Согласно данным за август, подавляющее большинство инцидентов, связанных с ТЦК, оказались ложными.

Из 218 зафиксированных случаев 198 (91%) были фейками или манипуляциями, распространенными с целью срыва мобилизационных процессов и ослабления обороноспособности Украины.

В то же время подтвердились только 20 эпизодов (9%). По результатам проверок:

  • двух военнослужащих отстранили от обязанностей;
  • еще двух привлекли к дисциплинарной ответственности;
  • в 16 случаях продолжаются служебные расследования.

В командовании подчеркнули, что прозрачность и открытость в отчетах является действенным способом противодействия российской пропаганде, которая использует значительные ресурсы для дискредитации ВСУ.

Там также отметили, что все действия военных должны соответствовать закону, а виновные в реальных нарушениях обязательно понесут наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября все работники ТЦК должны носить бодикамеры, чтобы осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

О том, как это будет работать на практике - читайте в колонке заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка.

Также мы писали, как украинцы относятся к ТЦК. Так, согласно опросу "Рейтинга", за последний год отношение ухудшилось.

