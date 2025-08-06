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До 9 серпня - крайній термін: що треба зробити, щоб зарахували у виш

Як підтвердити свою заявку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до закладів вищої освіти (на бюджет або контракт за обраним пріоритетом), повинні виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Як підтвердити вступ

Щоб бути зарахованим, вступнику потрібно:

  • підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті;
  • накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або скористатися підписом у додатку "Дія";
  • або ж зробити це особисто у приймальній комісії закладу освіти.

Вимоги для чоловіків

Абітурієнти чоловічої статі зобов’язані надати військово-обліковий документ:

  • призовники - посвідчення про приписку;
  • військовозобов’язані та резервісти - військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Це також є частиною виконання вимог до зарахування.

Укладання договору

Після підтвердження вибору місця навчання вступник має укласти договір (контракт) із закладом вищої освіти. Це можна зробити:

  • особисто;
  • дистанційно - з використанням КЕП;
  • або шляхом акцептування публічної оферти (якщо така форма передбачена).

Для неповнолітніх контракт підписують батьки або законні представники.

Для вступників із ТОТ - особливий порядок

Абітурієнти, які зареєстровані або фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть виконати всі вимоги до зарахування протягом трьох місяців після початку навчання.

Важливо: відсутність договору або документів на момент подання заяви не заважає включенню вступника до наказу про зарахування.

Що буде після підтвердження

Після виконання всіх умов:

  • статус електронної заяви вступника зміниться на "Включено до наказу";
  • інші заяви автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням)".

Читайте також про те, які виші та спеціальності цьогоріч вибирають абітурієнти.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.

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