До 9 серпня - крайній термін: що треба зробити, щоб зарахували у виш

Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до закладів вищої освіти (на бюджет або контракт за обраним пріоритетом), повинні виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Щоб бути зарахованим, вступнику потрібно:
Абітурієнти чоловічої статі зобов’язані надати військово-обліковий документ:
Це також є частиною виконання вимог до зарахування.
Після підтвердження вибору місця навчання вступник має укласти договір (контракт) із закладом вищої освіти. Це можна зробити:
Для неповнолітніх контракт підписують батьки або законні представники.
Абітурієнти, які зареєстровані або фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть виконати всі вимоги до зарахування протягом трьох місяців після початку навчання.
Важливо: відсутність договору або документів на момент подання заяви не заважає включенню вступника до наказу про зарахування.
Після виконання всіх умов:
Читайте також про те, які виші та спеціальності цьогоріч вибирають абітурієнти.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.