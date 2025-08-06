До 9 серпня - крайній термін: що треба зробити, щоб зарахували у виш

Як підтвердити вступ

Щоб бути зарахованим, вступнику потрібно:

підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті;

накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або скористатися підписом у додатку "Дія";

або ж зробити це особисто у приймальній комісії закладу освіти.

Вимоги для чоловіків

Абітурієнти чоловічої статі зобов’язані надати військово-обліковий документ:

призовники - посвідчення про приписку;

військовозобов’язані та резервісти - військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Це також є частиною виконання вимог до зарахування.

Укладання договору

Після підтвердження вибору місця навчання вступник має укласти договір (контракт) із закладом вищої освіти. Це можна зробити:

особисто;

дистанційно - з використанням КЕП;

або шляхом акцептування публічної оферти (якщо така форма передбачена).

Для неповнолітніх контракт підписують батьки або законні представники.

Для вступників із ТОТ - особливий порядок

Абітурієнти, які зареєстровані або фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть виконати всі вимоги до зарахування протягом трьох місяців після початку навчання.

Важливо: відсутність договору або документів на момент подання заяви не заважає включенню вступника до наказу про зарахування.

Що буде після підтвердження

Після виконання всіх умов: