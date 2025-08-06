До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз

Как подтвердить поступление

Чтобы быть зачисленным, абитуриенту нужно:

подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете;

наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или воспользоваться подписью в приложении "Дія";

или же сделать это лично в приемной комиссии учебного заведения.

Требования для мужчин

Абитуриенты мужского пола обязаны предоставить военно-учетный документ:

призывники - удостоверение о приписке;

военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение.

Это также является частью выполнения требований к зачислению.

Заключение договора

После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор (контракт) с заведением высшего образования. Это можно сделать:

лично;

дистанционно - с использованием КЭП;

или путем акцептирования публичной оферты (если такая форма предусмотрена).

Для несовершеннолетних контракт подписывают родители или законные представители.

Для поступающих с ВОТ - особый порядок

Абитуриенты, которые зарегистрированы или фактически находятся на временно оккупированных территориях, могут выполнить все требования к зачислению в течение трех месяцев после начала обучения.

Важно: отсутствие договора или документов на момент подачи заявления не мешает включению абитуриента в приказ о зачислении.

Что будет после подтверждения

После выполнения всех условий: