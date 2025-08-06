До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз

Абитуриенты, которые получили рекомендацию на зачисление в учреждения высшего образования (на бюджет или контракт по выбранному приоритету), должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Чтобы быть зачисленным, абитуриенту нужно:
Абитуриенты мужского пола обязаны предоставить военно-учетный документ:
Это также является частью выполнения требований к зачислению.
После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор (контракт) с заведением высшего образования. Это можно сделать:
Для несовершеннолетних контракт подписывают родители или законные представители.
Абитуриенты, которые зарегистрированы или фактически находятся на временно оккупированных территориях, могут выполнить все требования к зачислению в течение трех месяцев после начала обучения.
Важно: отсутствие договора или документов на момент подачи заявления не мешает включению абитуриента в приказ о зачислении.
После выполнения всех условий:
Читайте также о том, какие вузы и специальности в этом году выбирают абитуриенты.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.