До 9 серпня - крайній термін: що треба зробити, щоб зарахували у виш
Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до закладів вищої освіти (на бюджет або контракт за обраним пріоритетом), повинні виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Як підтвердити вступ
Щоб бути зарахованим, вступнику потрібно:
- підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті;
- накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або скористатися підписом у додатку "Дія";
- або ж зробити це особисто у приймальній комісії закладу освіти.
Вимоги для чоловіків
Абітурієнти чоловічої статі зобов’язані надати військово-обліковий документ:
- призовники - посвідчення про приписку;
- військовозобов’язані та резервісти - військовий квиток або тимчасове посвідчення.
Це також є частиною виконання вимог до зарахування.
Укладання договору
Після підтвердження вибору місця навчання вступник має укласти договір (контракт) із закладом вищої освіти. Це можна зробити:
- особисто;
- дистанційно - з використанням КЕП;
- або шляхом акцептування публічної оферти (якщо така форма передбачена).
Для неповнолітніх контракт підписують батьки або законні представники.
Для вступників із ТОТ - особливий порядок
Абітурієнти, які зареєстровані або фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть виконати всі вимоги до зарахування протягом трьох місяців після початку навчання.
Важливо: відсутність договору або документів на момент подання заяви не заважає включенню вступника до наказу про зарахування.
Що буде після підтвердження
Після виконання всіх умов:
- статус електронної заяви вступника зміниться на "Включено до наказу";
- інші заяви автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням)".
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Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
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