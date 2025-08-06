До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз
Абитуриенты, которые получили рекомендацию на зачисление в учреждения высшего образования (на бюджет или контракт по выбранному приоритету), должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Как подтвердить поступление
Чтобы быть зачисленным, абитуриенту нужно:
- подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете;
- наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или воспользоваться подписью в приложении "Дія";
- или же сделать это лично в приемной комиссии учебного заведения.
Требования для мужчин
Абитуриенты мужского пола обязаны предоставить военно-учетный документ:
- призывники - удостоверение о приписке;
- военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение.
Это также является частью выполнения требований к зачислению.
Заключение договора
После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор (контракт) с заведением высшего образования. Это можно сделать:
- лично;
- дистанционно - с использованием КЭП;
- или путем акцептирования публичной оферты (если такая форма предусмотрена).
Для несовершеннолетних контракт подписывают родители или законные представители.
Для поступающих с ВОТ - особый порядок
Абитуриенты, которые зарегистрированы или фактически находятся на временно оккупированных территориях, могут выполнить все требования к зачислению в течение трех месяцев после начала обучения.
Важно: отсутствие договора или документов на момент подачи заявления не мешает включению абитуриента в приказ о зачислении.
Что будет после подтверждения
После выполнения всех условий:
- статус электронного заявления поступающего изменится на "Включено в приказ";
- другие заявления автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением)".
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Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
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