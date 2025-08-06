До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз

Как подтвердить свою заявку (фото: Getty Images)

Абитуриенты, которые получили рекомендацию на зачисление в учреждения высшего образования (на бюджет или контракт по выбранному приоритету), должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Как подтвердить поступление Чтобы быть зачисленным, абитуриенту нужно: подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете;

наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или воспользоваться подписью в приложении "Дія";

или же сделать это лично в приемной комиссии учебного заведения. Требования для мужчин Абитуриенты мужского пола обязаны предоставить военно-учетный документ: призывники - удостоверение о приписке;

военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение. Это также является частью выполнения требований к зачислению. Заключение договора После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор (контракт) с заведением высшего образования. Это можно сделать: лично;

дистанционно - с использованием КЭП;

или путем акцептирования публичной оферты (если такая форма предусмотрена). Для несовершеннолетних контракт подписывают родители или законные представители. Для поступающих с ВОТ - особый порядок Абитуриенты, которые зарегистрированы или фактически находятся на временно оккупированных территориях, могут выполнить все требования к зачислению в течение трех месяцев после начала обучения. Важно: отсутствие договора или документов на момент подачи заявления не мешает включению абитуриента в приказ о зачислении. Что будет после подтверждения После выполнения всех условий: статус электронного заявления поступающего изменится на "Включено в приказ";

другие заявления автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением)".