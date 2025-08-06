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До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз

Среда 06 августа 2025 15:10
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До 9 августа - крайний срок: что нужно сделать, чтобы зачислили в вуз Как подтвердить свою заявку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Абитуриенты, которые получили рекомендацию на зачисление в учреждения высшего образования (на бюджет или контракт по выбранному приоритету), должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Как подтвердить поступление

Чтобы быть зачисленным, абитуриенту нужно:

  • подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете;
  • наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или воспользоваться подписью в приложении "Дія";
  • или же сделать это лично в приемной комиссии учебного заведения.

Требования для мужчин

Абитуриенты мужского пола обязаны предоставить военно-учетный документ:

  • призывники - удостоверение о приписке;
  • военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение.

Это также является частью выполнения требований к зачислению.

Заключение договора

После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор (контракт) с заведением высшего образования. Это можно сделать:

  • лично;
  • дистанционно - с использованием КЭП;
  • или путем акцептирования публичной оферты (если такая форма предусмотрена).

Для несовершеннолетних контракт подписывают родители или законные представители.

Для поступающих с ВОТ - особый порядок

Абитуриенты, которые зарегистрированы или фактически находятся на временно оккупированных территориях, могут выполнить все требования к зачислению в течение трех месяцев после начала обучения.

Важно: отсутствие договора или документов на момент подачи заявления не мешает включению абитуриента в приказ о зачислении.

Что будет после подтверждения

После выполнения всех условий:

  • статус электронного заявления поступающего изменится на "Включено в приказ";
  • другие заявления автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением)".

Читайте также о том, какие вузы и специальности в этом году выбирают абитуриенты.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

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