9 прихованих функцій Apple Watch, які реально піклуються про ваше здоров'я

З виходом Apple Watch Series 11 повертається функція вимірювання рівня кисню в крові, про яку багато власників годинників навіть не знають. Але це лише частина можливостей: Apple Watch відстежують серце, сон, активність та інші показники здоров'я.

Про те, як Apple Watch можуть піклуватися про здоров'я, пише РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

Моніторинг здоров'я з одного погляду

Нова утиліта Vitals дає змогу власникам Apple Watch Series 8 і новіших моделей, а також Apple Watch Ultra, відстежувати зміни організму в режимі реального часу. На основі нічних показників годинник може фіксувати:

частоту серцевих скорочень

температуру шкіри на зап'ясті

частоту дихання

тривалість сну.

За словами клініциста Apple Лорен Чунг, застосунок сповіщає користувача, якщо два і більше показники виходять за межі норми. Наприклад, підвищені температура шкіри і пульс можуть сигналізувати про інфекцію або вживання алкоголю.

Функція допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення: при відхиленнях можна запланувати додатковий відпочинок або звернутися до лікаря.

Як налаштувати Vitals на Apple Watch:

необхідно носити годинник не менше 7 днів поспіль для формування "нормального діапазону"

у меню Налаштування, потім Vitals можна ввімкнути сповіщення

для відстеження сну потрібно активувати функцію Відстеження сну з Apple Watch у застосунку "Здоров'я" на iPhone або налаштувати режим Сну прямо на годиннику.

Повідомлення про шум

Ще одна оновлена функція - "Шум". Вона дає змогу вимірювати рівень звуку в навколишньому середовищі та попереджати користувача, якщо гучність перевищує безпечні норми.

"Світ навколо може бути дуже гучним, і ми хочемо, щоб користувачі розуміли, як це впливає на їхнє слухове здоров'я. Важливо вчасно вжити заходів - перейти в більш тихе місце або скористатися AirPods Pro 2 з функцією "Захист органів слуху", - зазначає Чунг.

Крім того, за допомогою AirPods Pro 2 доступний тест слуху, що дає змогу сформувати базовий рівень і за необхідності використовувати навушники як слуховий апарат.

Як увімкнути сповіщення про шум:

відкрийте застосунок "Watch" на iPhone

виберіть вкладку "My Watch", Шуми

у розділі "Поріг шуму" встановіть допустимий рівень гучності. Порогові значення відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Оцінка овуляції за допомогою датчиків температури

У моделях Apple Watch Series 8 і новіше, а також у всіх версіях Apple Watch Ultra реалізована технологія з двома датчиками температури. Вона фіксує зміни з точністю до 0,1 градуса Цельсія і дає змогу застосунку "Відстеження циклу" прогнозувати овуляцію.

Функція також підвищує точність прогнозів менструального циклу. Для її коректної роботи необхідно активувати "Відстеження циклу" в застосунку "Здоров'я" на iPhone або iPad і ввімкнути відстеження сну на Apple Watch щонайменше на 4 години п'ять ночей поспіль.

Виявлення падінь

Функція "Виявлення падінь", доступна в моделях Apple Watch SE, Series 4 і новіше, а також Ultra, здатна розпізнавати сильні падіння під час тренувань або в побуті.

Якщо годинник фіксує падіння, він подає звуковий сигнал, вібрує і показує сповіщення: користувач може вибрати "Все гаразд" або викликати екстрені служби. У разі бездіяльності понад хвилину годинник автоматично дзвонить у "швидку" і відправляє геолокацію екстреним контактам.

Функція вмикається через застосунок Watch, "Мій Годинник", "Екстрений виклик - SOS". Її можна активувати для всіх випадків або тільки під час тренувань. За замовчуванням вона автоматично працює у користувачів старше 55 років.

Повідомлення про серце

На всіх моделях Apple Watch починаючи з Series 1 доступна функція сповіщень про високий або низький пульс, а також про нерегулярний ритм серця. Працює вона у фоновому режимі: годинник повідомляє, якщо показники виходять за межі норми.

На моделях Series 4 і новіше, а також Apple Watch Ultra можна використовувати застосунок ЕКГ, який записує електричні сигнали серця і формує звіт у PDF для передачі лікарю.

Щоб активувати функцію, необхідно:

у застосунку Watch вибрати Мій Годинник, Серце і задати поріг для високого і низького пульсу

у застосунку Здоров'я, Серце увімкнути сповіщення про "Повідомлення про нерегулярний ритм".

Час у світлий час доби

Завдяки вбудованому датчику освітленості Apple Watch може автоматично визначати, скільки часу користувач проводить при денному світлі. Дані доступні також для власників сімейних акаунтів - можна відстежувати показники у дітей.

За словами клініциста Apple Лорен Чунг, перебування на сонці важливе як для дорослих, так і для дітей:

дорослим достатньо близько 20 хвилин на день для отримання вітаміну D і поліпшення настрою

дітям рекомендується 80-120 хвилин на вулиці, щоб знизити ризик розвитку короткозорості.

Переглянути дані можна в застосунку "Здоров'я", "Огляд", "Інші дані" та "Тривалість світлового дня".

Стан розуму

У застосунку "Mindfulness" з'явилася функція "Стан душі", яка дає змогу фіксувати настрій та емоції. Ці дані допомагають аналізувати психічний стан, виявляти закономірності та формувати корисні звички.

Функція також пропонує короткі практики "Роздуми" і "Дихання" для стабілізації дихання і зниження стресу. У застосунку "Здоров'я" на iPhone можна відстежувати динаміку настрою у зв'язці зі сном, фізичною активністю і часом на сонці.

Як налаштувати State of Mind на Apple Watch

У застосунку "Усвідомленість" на Apple Watch натисніть "Стан розуму", а потім натисніть "Почати", якщо ви використовуєте його вперше. Тут ви можете записати свої відчуття в даний момент або загалом за день.

Повідомлення про апное сну

Apple Watch Series 9 і Ultra 2 отримали можливість фіксувати ознаки апное сну - стану, за якого дихання тимчасово зупиняється уві сні. За оцінками фахівців, розлад зачіпає понад мільярд людей у світі і часто залишається недіагностованим.

Якщо годинник за 30 днів фіксує часті дихальні збої, користувач отримує повідомлення і може сформувати PDF-звіт для лікаря. Функція доступна користувачам віком від 18 років за умови встановлених останніх версій watchOS та iOS.

Як налаштувати повідомлення про апное уві сні на Apple Watch

Переконайтеся, що функція "Сон" налаштована. На iPhone відкрийте застосунок "Здоров'я", натисніть "Почати" в розділі "Налаштування сну", натисніть "Далі" і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Потім одягайте Apple Watch на ніч щонайменше 10 ночей протягом 30 днів.

Нагадування про гігієну рук

Ще одна корисна функція - Handwashing (миття рук). Годинник (починаючи з Series 4) автоматично визначає, коли користувач миє руки, і відраховує рекомендовані 20 секунд. Якщо процес перервано раніше, Apple Watch нагадує продовжити.

Функція з'явилася під час пандемії COVID-19 у 2020 році і працює на основі машинного навчання: годинник розпізнає характерні рухи рук і звук води або мила. Крім того, пристрій може нагадати про необхідність помити руки після повернення додому.

Як налаштувати функцію

На Apple Watch відкрийте "Налаштування", натисніть "Миття рук" і ввімкніть "Таймер миття рук". Ви можете зробити те саме на керованих Apple Watch і налаштувати нагадування про миття рук.