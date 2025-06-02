Apple Watch 2025: що зміниться в найочікуваніших смарт-годинниках року

Останні місяці у світі Apple Watch видалися незвично тихими. Продажі падають другий рік поспіль, а нещодавно Xiaomi обійшла Apple, ставши лідером ринку переносних пристроїв. Але вже у вересні очікується оновлення відразу декількох моделей.

Про те, які моделі Apple Watch можуть вийти вже цієї осені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спеціалізований ресурс 9to5Mac .

Apple Watch SE 3 (або, можливо, Apple Watch Series 11e?)

З моменту релізу Apple Watch SE 2 минуло майже три роки. Модель успадкувала дизайн від першої версії, отримала на 30% більший дисплей і чип S8, що забезпечив приріст продуктивності на 20%.

У вересні очікується презентація наступного покоління.

Апаратна частина і ПЗ

Ходили чутки про заміну алюмінієвого корпусу на "жорсткий пластик", однак, за останніми даними, Apple від цієї ідеї відмовилася.

Змін у розмірах корпусу або дисплея поки що не очікується. Проте, можливий перехід з 40/44 мм на 42/46 мм - або зменшення рамок екрану при збереженні габаритів.

Також очікується оновлення процесора - ймовірно, на рівні з новим Series 11. Це буде довгоочікуване поліпшення порівняно з S8 у поточній версії SE 2.

Ціна

Раніше говорили, що Apple може знизити ціну моделі початкового рівня. Однак на тлі нестабільної тарифної політики та відмови від дешевших матеріалів, ціна, найімовірніше, залишиться колишньою - від 249 доларів. Хоча не виключено, що з'явиться дорожча початкова модель у дусі iPhone SE - наприклад, з індексом Series 11e.

Apple Watch SE 2 (фото: 9to5Mac)

Apple Watch Series 11

У 2024 році Apple відзначила 10-річчя з моменту анонсу Apple Watch, але повноцінний ювілей релізу - у 2025 році. У компанії було два шанси випустити ювілейну версію, і, схоже, вона їх упустить.

Очікувалася хоча б пам'ятна версія ремінця, але і від цієї ідеї, судячи з усього, відмовилися.

Апаратна частина і ПЗ

Головні зміни очікуються "під капотом". Крім нового чипа S11, ключовим нововведенням має стати інтеграція з ШІ.

Apple працює над віртуальним коучем здоров'я, який аналізуватиме дані з годинників та інших пристроїв, щоб пропонувати індивідуальні рекомендації. Також watchOS 12 отримає візуальні елементи в стилі visionOS - аналогічні тим, що очікуються в iOS 19, macOS 19 і iPadOS 19.

Розміри, найімовірніше, залишаться колишніми (42/46 мм), але не виключається невелике зменшення рамок дисплея.

Ціна

Ціна, як і у випадку з SE, найімовірніше, збережеться - або трохи зросте. Зараз Series 10 стартує від 399 доларів.

Ремінець Apple Watch 10 (фото: 9to5Mac)

Apple Watch Ultra 3

Минулого року багато хто чекав анонса Apple Watch Ultra 3, але отримали лише новий колір корпусу - сатиновий чорний для Ultra 2. Цього року ситуація може змінитися.

Апаратна частина і ПЗ

Корпус із титану збережеться. Головне нововведення очікується у функціональності.

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, модель Ultra 3 отримає підтримку 5G і функцію вимірювання артеріального тиску.

Як і під час вимірювання температури тіла або відстеження апное сну, годинник не даватиме точних показників у реальному часі, але зможе фіксувати зміни в тенденції та попереджати користувача в разі відхилень.

Ціна

Поточна ціна Apple Watch Ultra 2 - від 799 доларів. З огляду на нестабільність глобальних тарифів, навряд чи вона зміниться. Це найстабільніша модель у лінійці за ціною, але в умовах турбулентності навіть тут можливі сюрпризи.

Apple Watch Ultra (фото: 9to5Mac)