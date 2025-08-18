ua en ru
Чи варто купувати Apple Watch сьогодні або дочекатися нових моделей?

Понеділок 18 серпня 2025 15:35
Чи варто купувати Apple Watch сьогодні або дочекатися нових моделей? Чи варто купувати Apple Watch перед виходом нових моделей (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple Watch залишаються одними з найпопулярніших розумних годинників на ринку. Наступного місяця Apple планує оновити всю лінійку новими моделями. Багато користувачів задаються питанням: чи варто купувати поточні версії або почекати релізу Series 11 і SE 3?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що відомо про наступне покоління Apple Watch

Через кілька тижнів очікується анонс Apple Watch Series 11, Ultra 3 і SE 3. Усі три моделі, найімовірніше, з'являться в продажу до кінця вересня.

Процесор S11

Усі три моделі отримають новий чип, але чутки кажуть, що приросту продуктивності порівняно з S9 і S10 чекати не варто. Для SE це все одно буде крок вперед - поточна SE 2 використовує застарілий S8.

Очікується, що SE 3 буде більш бюджетною і може отримати пластиковий корпус для зниження стартової ціни.

Apple Watch Ultra 3

Тут будуть найцікавіші нововведення. Очікується трохи збільшений екран з більш тонкими рамками і високою роздільною здатністю, підтримка 5G RedCap і супутникового звʼязку, а також моніторинг тиску крові (але без постійного вимірювання - пристрій буде тільки повідомляти про критичні значення).

Поки що чуток про те, що Series 11 отримає функції Ultra 3, майже немає - очікується, що апгрейд для масової моделі буде помірним.

Чи варто оновлюватися зараз?

Якщо ви плануєте купити Apple Watch Ultra, має сенс почекати вересня: нові моделі запропонують більше функцій і стануть найкращими в лінійці.

Якщо йдеться про стандартну модель або SE, ситуація інша: поточні версії продаються з хорошими знижками.

Apple Watch SE 2 зараз коштує 215 доларів. З огляду на мізерність чуток про SE 3 і можливий пластиковий корпус, це дуже вигідно.

Apple Watch Series 10 46 мм у кольорі Jet Black можна купити за 340 доларів. Версія 42 мм починається від 245 доларів.

