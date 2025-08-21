9 скрытых функций Apple Watch, которые реально заботятся о вашем здоровье

С выходом Apple Watch Series 11 возвращается функция измерения уровня кислорода в крови, о которой многие владельцы часов даже не знают. Но это лишь часть возможностей: Apple Watch отслеживают сердце, сон, активность и другие показатели здоровья.

О том, как Apple Watch могут заботиться о здоровье, пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Мониторинг здоровья с одного взгляда

Новая утилита Vitals позволяет владельцам Apple Watch Series 8 и более новых моделей, а также Apple Watch Ultra, отслеживать изменения организма в режиме реального времени. На основе ночных показателей часы могут фиксировать:

частоту сердечных сокращений

температуру кожи на запястье

частоту дыхания

продолжительность сна.

По словам клинициста Apple Лорен Чунг, приложение уведомляет пользователя, если два и более показателя выходят за пределы нормы. Например, повышенные температура кожи и пульс могут сигнализировать об инфекции или употреблении алкоголя.

Функция помогает принимать обоснованные решения: при отклонениях можно запланировать дополнительный отдых или обратиться к врачу.

Как настроить Vitals на Apple Watch:

необходимо носить часы не менее 7 дней подряд для формирования "нормального диапазона"

в меню Настройки, затем Vitals можно включить уведомления

для отслеживания сна нужно активировать функцию Отслеживание сна с Apple Watch в приложении "Здоровье" на iPhone или настроить режим Сна прямо на часах.

Уведомления о шуме

Еще одна обновленная функция - "Шум". Она позволяет измерять уровень звука в окружающей среде и предупреждать пользователя, если громкость превышает безопасные нормы.

"Мир вокруг может быть очень шумным, и мы хотим, чтобы пользователи понимали, как это влияет на их слуховое здоровье. Важно вовремя предпринять меры - перейти в более тихое место или воспользоваться AirPods Pro 2 с функцией "Защита органов слуха", - отмечает Чунг.

Кроме того, с помощью AirPods Pro 2 доступен тест слуха, позволяющий сформировать базовый уровень и при необходимости использовать наушники как слуховой аппарат.

Как включить уведомления о шуме:

откройте приложение "Watch" на iPhone

выберите вкладку "My Watch", Шумы

в разделе "Порог шума" установите допустимый уровень громкости. Пороговые значения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Оценка овуляции с помощью датчиков температуры

В моделях Apple Watch Series 8 и новее, а также во всех версиях Apple Watch Ultra реализована технология с двумя датчиками температуры. Она фиксирует изменения с точностью до 0,1 градусов Цельсия и позволяет приложению "Отслеживание цикла" прогнозировать овуляцию.

Функция также повышает точность прогнозов менструального цикла. Для ее корректной работы необходимо активировать "Отслеживание цикла" в приложении "Здоровье" на iPhone или iPad и включить отслеживание сна на Apple Watch минимум на 4 часа пять ночей подряд.

Обнаружение падений

Функция "Обнаружение падений", доступная в моделях Apple Watch SE, Series 4 и новее, а также Ultra, способна распознавать сильные падения во время тренировок или в быту.

Если часы фиксируют падение, они подают звуковой сигнал, вибрируют и показывают уведомление: пользователь может выбрать "Все в порядке" или вызвать экстренные службы. В случае бездействия более минуты часы автоматически звонят в "скорую" и отправляют геолокацию экстренным контактам.

Функция включается через приложение Watch, "Мои Часы", "Экстренный вызов - SOS". Ее можно активировать для всех случаев или только во время тренировок. По умолчанию она автоматически работает у пользователей старше 55 лет.

Уведомления о сердце

На всех моделях Apple Watch начиная с Series 1 доступна функция уведомлений о высоком или низком пульсе, а также о нерегулярном ритме сердца. Работает она в фоновом режиме: часы сообщают, если показатели выходят за пределы нормы.

На моделях Series 4 и новее, а также Apple Watch Ultra можно использовать приложение ЭКГ, которое записывает электрические сигналы сердца и формирует отчет в PDF для передачи врачу.

Чтобы активировать функцию, необходимо:

в приложении Watch выбрать Мои Часы, Сердце и задать порог для высокого и низкого пульса

в приложении Здоровье, Сердце включить уведомления об "Уведомления о нерегулярном ритме".

Время в светлое время суток

Благодаря встроенному датчику освещенности Apple Watch может автоматически определять, сколько времени пользователь проводит при дневном свете. Данные доступны также для владельцев семейных аккаунтов - можно отслеживать показатели у детей.

По словам клинициста Apple Лорен Чунг, нахождение на солнце важно как для взрослых, так и для детей:

взрослым достаточно около 20 минут в день для получения витамина D и улучшения настроения

детям рекомендуется 80-120 минут на улице, чтобы снизить риск развития близорукости.

Просмотреть данные можно в приложении "Здоровье", "Обзор", "Другие данные" и "Продолжительность светового дня".

Состояние ума

В приложении "Mindfulness" появилась функция "Состояние души", которая позволяет фиксировать настроение и эмоции. Эти данные помогают анализировать психическое состояние, выявлять закономерности и формировать полезные привычки.

Функция также предлагает короткие практики "Размышления" и "Дыхания" для стабилизации дыхания и снижения стресса. В приложении "Здоровье" на iPhone можно отслеживать динамику настроения в связке со сном, физической активностью и временем на солнце.

Как настроить State of Mind на Apple Watch

В приложении "Осознанность" на Apple Watch нажмите "Состояние разума", а затем нажмите "Начать", если вы используете его впервые. Здесь вы можете записать свои ощущения в данный момент или в целом за день.

Уведомления об апноэ сна

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 получили возможность фиксировать признаки апноэ сна - состояния, при котором дыхание временно останавливается во сне. По оценкам специалистов, расстройство затрагивает более миллиарда человек в мире и часто остается недиагностированным.

Если часы за 30 дней фиксируют частые дыхательные сбои, пользователь получает уведомление и может сформировать PDF-отчет для врача. Функция доступна пользователям старше 18 лет при установленных последних версиях watchOS и iOS.

Как настроить уведомления об апноэ во сне на Apple Watch

Убедитесь, что функция "Сон" настроена. На iPhone откройте приложение "Здоровье", нажмите "Начать" в разделе "Настройка сна", нажмите "Далее" и следуйте инструкциям на экране. Затем надевайте Apple Watch на ночь не менее 10 ночей в течение 30 дней.

Напоминания о гигиене рук

Еще одна полезная функция - Handwashing (мытье рук). Часы (начиная с Series 4) автоматически определяют, когда пользователь моет руки, и отсчитывают рекомендуемые 20 секунд. Если процесс прерван раньше, Apple Watch напоминают продолжить.

Функция появилась во время пандемии COVID-19 в 2020 году и работает на основе машинного обучения: часы распознают характерные движения рук и звук воды или мыла. Кроме того, устройство может напомнить о необходимости помыть руки после возвращения домой.

Как настроить функцию

На Apple Watch откройте "Настройки", нажмите "Мытье рук" и включите "Таймер мытья рук". Вы можете сделать то же самое на управляемых Apple Watch и настроить напоминания о мытье рук.