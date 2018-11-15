За 9 месяцев в Украине зарегистрировано 242 правонарушения в сфере торговли людьми

Фото: торговля людьми (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В суд направлено 89 дел, связанных с торговлей людьми

В Украине за январь - сентябрь 2018 года зарегистрировано 242 уголовных правонарушения по статье 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос РБК-Украина.

Согласно предоставленной информации, за январь - сентябрь 2018 года из 242 зарегистрированных уголовных правонарушений по статье 149 УК Украины 10 было закрыто, 232 - учтено и 89 направлены в суд.

Напомним, Национальная полиция Украины за первое полугодие 2018 года выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. Правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

Также за девять месяцев 2018 года в рядах Вооруженных сил Украины было разоблачено 50 человек, которые совершили коррупционное уголовное правонарушение. Больше всего коррупционных нарушений зафиксировано в сфере деятельности военных комиссариатов и в закупках.