ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

За 9 месяцев в Украине зарегистрировано 242 правонарушения в сфере торговли людьми

Новости » Общество    15.11.2018 - 02:32
За 9 месяцев в Украине зарегистрировано 242 правонарушения в сфере торговли людьми
Фото: торговля людьми (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В суд направлено 89 дел, связанных с торговлей людьми

В Украине за январь - сентябрь 2018 года зарегистрировано 242 уголовных правонарушения по статье 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос РБК-Украина.

Согласно предоставленной информации, за январь - сентябрь 2018 года из 242 зарегистрированных уголовных правонарушений по статье 149 УК Украины 10 было закрыто, 232 - учтено и 89 направлены в суд.

Напомним, Национальная полиция Украины за первое полугодие 2018 года выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. Правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

Также за девять месяцев 2018 года в рядах Вооруженных сил Украины было разоблачено 50 человек, которые совершили коррупционное уголовное правонарушение. Больше всего коррупционных нарушений зафиксировано в сфере деятельности военных комиссариатов и в закупках.

 

В Черниговской области взяли под стражу двух торговцев людьми, которые везли украинок в Германию В РФ находится 36 украинцев в статусе жертв торговли людьми
Новости Украины торговля людьминарушение прав
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь