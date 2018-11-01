За 9 месяцев текущего года в ВСУ разоблачили 50 коррупционеров

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В тюрьму отправили всего лишь троих

За девять месяцев текущего года в рядах Вооруженных сил Украины было разоблачено 50 человек, которые совершили коррупционное уголовное правонарушение. Об этом на брифинге по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, по состоянию на сегодня (девять месяцев текущего года - ред.) в ВСУ подтверждено информацию в отношении 50 лиц, совершивших коррупционное уголовное правонарушение. В 2017 году таких было 52. Относительно трех кварталов текущего года, то 18 военнослужащих разоблачены на получении взятки, а 16 - за злоупотребление властью. По 26 лицах есть приговоры суда, из них осуждено 20, лишили свободы трех. А на 15 человек наложен штраф. К 11 лицам применены дополнительные виды наказания, а именно: по трем - лишение военных званий по решению суда", - рассказал он.

Больше всего количественных коррупционных нарушений, по его словам, зафиксировано именно в сфере деятельности военных комиссариатов и в закупках.

"С начала 2018 года проведены проверки по фактам нарушения антикоррупционного законодательства", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. В Министерстве обороны отметили, что проверку проходил в том числе и министр Степан Полторак.

Однако, в МОУ добавили, что отрицательный результат на детекторе лжи не является основанием для увольнения военнослужащего.