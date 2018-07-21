Нацполиция за полгода выявила почти 190 фактов торговли людьми

Число правонарушений, связанных с торговлей людьми, за 6 месяцев выросло на 29%

Национальная полиция Украины за полгода 2018 года выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по словам Крищенко, за шесть месяцев 2018 года правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

Он также отметил, что число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, за 6 месяцев этого года, выросло на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году).

На данный момент правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми в 121 деле. Кроме того, Крищенко добавил, что уже установлено 156 лиц, которые имеют статус пострадавших в результате таких преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве.