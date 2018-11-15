За 9 місяців в Україні зареєстровано 242 правопорушення у сфері торгівлі людьми

Фото: торгівля людьми (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

До суду було спрямовано 89 справ, пов’язаних з торгівлею людьми

В Україні за січень - вересень 2018 року зареєстровано 242 кримінальних правопорушення за статтею 149 Кримінального кодексу "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури України на запит РБК-Україна.

Згідно з наданою інформацією, за січень - вересень 2018 року із 242 зареєстрованих кримінальних правопорушень за статтею 149 КК України 10 було закрито, 232 - обліковано і 89 спрямовано до суду.

Нагадаємо, Національна поліція України за перше півріччя 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми. Правоохоронці, що займаються боротьбою зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили та затримали членів 14 організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп.

Також за дев'ять місяців 2018 року в лавах Збройних сил України було викрито 50 осіб, які вчинили корупційне кримінальне правопорушення. Найбільше корупційних порушень зафіксовано у сфері діяльності військових комісаріатів і в закупівлях.