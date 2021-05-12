Полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику 9 мая

В течение 9 мая полиция фиксировала распространение запрещенной в Украине Коммунистической и нацистской символики. В результате открыли 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств.

"Только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начато 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов. Национальная полиция справилась с поставленными задачами. Готовимся к летнему курортному сезону", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиции удалось удержать спокойную ситуацию в Одессе, на Закарпатье, во Львовской, Запорожской и Луганской областях.

РБК-Украина писало, что в городе Очаков (Николаевская область) гражданин положил красный флаг с изображением запрещенной законом символики во время акции к 9 мая. Мужчина отказался убрать флаг.

Кроме того, в Одессе во время акции к 9 мая произошла стычка с правоохранителями.