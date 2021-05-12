Поліція відкрила 17 кримінальних справ за комуністичну символіку 9 травня

Протягом 9 травня поліція фіксувана поширення забороненої в Україні комуністичної та нацистської символіки. В результаті відкрили 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень.
Глава Нацполіції Ігор Клименко відзначив, що поліції вдалося втримати спокійну ситуацію в Одесі, на Закарпатті, у Львівській, Запорізькій та Луганській областях.
"Тільки за 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів. Національна поліція впоралася з поставленими завданнями. Готуємося до літнього курортного сезону", - сказав Клименко.
РБК-Україна писало, що у місті Очаков (Миколаївська область) громадянин поклав червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки під час акції до 9 травня. Чоловік відмовився прибрати прапор.
Крім того, в Одесі під час акції до 9 травня сталась сутичка з правоохоронцями.