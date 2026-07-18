"83 свічки Ілліча": Мадяр показав список енерговузлів РФ, уражених за останні 18 днів

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Мадяр заявив про ураження 15 російських суден і 9 енерговузлів - тоді ж командувач анонсував нові результати операцій "Молочка" та "Кримський рубильник off".

Також 17 липня стало відомо, що Сили оборони уразили сторожовий корабель "Светляк" у Керчі та НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі, а також танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях.