"83 свечи Ильича": Мадяр показал список энергоузлов РФ, пораженных за последние 18 дней

Силы беспилотных систем ВСУ с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
По словам Бровди, в рамках бессрочной операции Сил беспилотных систем по Крыму и временно оккупированных территориях в течение 1-18 июля в оперативной глубине противника Птицами ССС последовательно поражено 83 энергоузла.
Последние 12 из них – в течение крайних 72 часов.
В Донецкой области Птицы СБС поразили электроподстанцию ПС 220 кВ "Азовская" в Мариуполе и электроподстанцию в Ясиновке.
В Луганской области под удар попали электроподстанции в Кадиевке, Солидарном, Гречишкино и Комиссаровке. Еще одна электроподстанция поражена в Гавриловке Второй Херсонской области.
Напомним, в ночь на 13 июля Мадяр заявил о поражении 15 российских судов и 9 энергоузлов - тогда же командующий анонсировал новые результаты операций "Молочка" и "Крымский рубильник off".
Также 17 июля стало известно, что Силы обороны поразили сторожевой корабль "Светляк" в Керчи и НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле, а также танкеры "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.