До 81% зарплати за квартиру: кому в Україні найважче орендувати житло

В Україні оренда однокімнатної квартири може забирати понад 80% місячного заробітку. Найбільше навантаження припадає на кухарів, касирів, автомийників і пекарів, тоді як для високооплачуваних робітничих спеціальностей витрати на житло значно менші.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота та OLX Нерухомість.

Скільки зарплати йде на оренду квартири

У вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 12 500 гривень на місяць. Аналітики порівняли цю суму з медіанними зарплатами представників різних професій і з'ясували, кому оренда обходиться найдорожче.

Найменшу частку доходу на житло витрачають фахівці з високими заробітками. Наприклад, штукатур із медіанною зарплатою 85 тисяч гривень віддаватиме за оренду близько 15% доходу.

Для фасадників, технологів і стоматологів із зарплатою близько 70 тисяч гривень цей показник становить 18%. Мулярі, плиточники та далекобійники, які заробляють близько 65 тисяч гривень, витрачають на оренду приблизно 19%.

Близько чверті зарплати на житло доведеться відкладати різноробочим на виробництві, виконробам, автомалярам, електрикам і сантехнікам. Їхній медіанний заробіток становить близько 50 тисяч гривень.

Для зварювальників і монтажників із зарплатами 45-48 тисяч гривень оренда забирає від 26% до 28% доходу.

Кому оренда обходиться у половину зарплати

Для частини працівників щомісячна плата за квартиру становить від третини до половини заробітку.

Зокрема, вчителі з медіанною зарплатою 32 тисячі гривень витрачають на оренду близько 39% доходу. Продавці-консультанти й офіціанти із зарплатою 30 тисяч гривень - приблизно 42%.

Близько 31% заробітку віддають за житло менеджери з продажів, торгові представники, кур'єри, репетитори, фармацевти та шиномонтажники. Їхня медіанна зарплата становить близько 40 тисяч гривень.

Водночас для продавців оренда забирає вже 52% доходу, для вантажників і слюсарів - 54%.

Хто віддає за квартиру понад 70% заробітку

Найскладніша ситуація у працівників із медіанними зарплатами нижче 20 тисяч гривень.

Так, бариста із заробітком 19 тисяч гривень витрачатиме на оренду близько 66% доходу. Для пекарів і автомийників із зарплатою 16,8 тисячі гривень цей показник становить 74% і 75% відповідно.

Касири з медіанною зарплатою 15,7 тисячі гривень віддаватимуть за житло близько 79% заробітку.

Найбільшу частку доходу на оренду витрачають кухарі. За медіанної зарплати 15,4 тисячі гривень щомісячна плата за однокімнатну квартиру становить близько 81% їхнього заробітку.

В OLX зауважують, що розрахунки є орієнтовними. Реальні витрати залежать від міста, району, стану квартири та фактичного доходу конкретного працівника.