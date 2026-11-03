ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До 81% зарплати за квартиру: кому в Україні найважче орендувати житло

15:40 03.11.2026 Вт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
До 81% зарплати за квартиру: кому в Україні найважче орендувати житло Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні оренда однокімнатної квартири може забирати понад 80% місячного заробітку. Найбільше навантаження припадає на кухарів, касирів, автомийників і пекарів, тоді як для високооплачуваних робітничих спеціальностей витрати на житло значно менші.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота та OLX Нерухомість.

Скільки зарплати йде на оренду квартири

У вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 12 500 гривень на місяць. Аналітики порівняли цю суму з медіанними зарплатами представників різних професій і з'ясували, кому оренда обходиться найдорожче.

Найменшу частку доходу на житло витрачають фахівці з високими заробітками. Наприклад, штукатур із медіанною зарплатою 85 тисяч гривень віддаватиме за оренду близько 15% доходу.

Для фасадників, технологів і стоматологів із зарплатою близько 70 тисяч гривень цей показник становить 18%. Мулярі, плиточники та далекобійники, які заробляють близько 65 тисяч гривень, витрачають на оренду приблизно 19%.

Близько чверті зарплати на житло доведеться відкладати різноробочим на виробництві, виконробам, автомалярам, електрикам і сантехнікам. Їхній медіанний заробіток становить близько 50 тисяч гривень.

Для зварювальників і монтажників із зарплатами 45-48 тисяч гривень оренда забирає від 26% до 28% доходу.

Кому оренда обходиться у половину зарплати

Для частини працівників щомісячна плата за квартиру становить від третини до половини заробітку.

Зокрема, вчителі з медіанною зарплатою 32 тисячі гривень витрачають на оренду близько 39% доходу. Продавці-консультанти й офіціанти із зарплатою 30 тисяч гривень - приблизно 42%.

Близько 31% заробітку віддають за житло менеджери з продажів, торгові представники, кур'єри, репетитори, фармацевти та шиномонтажники. Їхня медіанна зарплата становить близько 40 тисяч гривень.

Водночас для продавців оренда забирає вже 52% доходу, для вантажників і слюсарів - 54%.

Хто віддає за квартиру понад 70% заробітку

Найскладніша ситуація у працівників із медіанними зарплатами нижче 20 тисяч гривень.

Так, бариста із заробітком 19 тисяч гривень витрачатиме на оренду близько 66% доходу. Для пекарів і автомийників із зарплатою 16,8 тисячі гривень цей показник становить 74% і 75% відповідно.

Касири з медіанною зарплатою 15,7 тисячі гривень віддаватимуть за житло близько 79% заробітку.

Найбільшу частку доходу на оренду витрачають кухарі. За медіанної зарплати 15,4 тисячі гривень щомісячна плата за однокімнатну квартиру становить близько 81% їхнього заробітку.

В OLX зауважують, що розрахунки є орієнтовними. Реальні витрати залежать від міста, району, стану квартири та фактичного доходу конкретного працівника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Ужгород став найдорожчим містом для оренди однокімнатного житла: медіанна ставка там сягнула 36 тисяч гривень на місяць - на 82% більше, ніж торік.

Водночас у Києві оренда восени переважно дешевшає. Найбільше знизилися ціни на трикімнатні квартири - на 9% за рік, до 38,3 тисячі гривень. Однокімнатне житло коштує в середньому 17 тисяч гривень, двокімнатне - 25 тисяч.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Зарплата в Україні
Новини
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті