Оренда квартир в Ужгороді подорожчала на 82%: що з цінами в інших містах

Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди однокімнатної квартири: медіанна місячна ставка за рік зросла на 82% і сягнула 36 тис. грн. Це більш ніж удвічі перевищує вартість оренди у Києві.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт ЛУН .

Де оренда зросла найбільше

За рік медіанна ставка оренди однокімнатної квартири в Ужгороді зросла на 82% - до 36 тис. грн на місяць. У Києві вона залишилася на рівні 17 тис. грн, а в Харкові, попри найбільший відносний приріст - 111%, становить 9,5 тис. грн.

Найбільше оренда навантажує місцеві доходи також в Ужгороді. Місячна плата за однокімнатну квартиру дорівнює 118% медіанного заробітку. У Києві цей показник становить 45%.

Що відбувається з орендою в Києві

Від початку серпня до початку жовтня кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Водночас за останні шість місяців медіанні ставки знизилися для квартир усіх розмірів.

Однокімнатну квартиру в столиці пропонують у середньому за 17 тис. грн на місяць. За рік ця ставка не змінилася, але за останні пів року ціни знизилися.

Попри це, житло швидко знаходить орендарів: однокімнатну квартиру в середньому винаймають за п'ять днів, а двокімнатну - за вісім.