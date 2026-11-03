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До 81% зарплаты за квартиру: кому в Украине тяжелее всего арендовать жилье

15:40 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
До 81% зарплаты за квартиру: кому в Украине тяжелее всего арендовать жилье Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине аренда однокомнатной квартиры может забирать более 80% месячного заработка. Наибольшая нагрузка приходится на поваров, кассиров, автомойщиков и пекарей, тогда как для высокооплачиваемых рабочих специальностей расходы на жилье значительно меньше.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и OLX Недвижимость.

Сколько зарплаты уходит на аренду квартиры

В сентябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 12 500 гривен в месяц. Аналитики сравнили эту сумму с медианными зарплатами представителей разных профессий и выяснили, кому аренда обходится дороже всего.

Наименьшую часть дохода на жилье тратят специалисты с высокими заработками. К примеру, штукатур с медианной зарплатой 85 тысяч гривен будет отдавать за аренду около 15% дохода.

Для фасадчиков, технологов и стоматологов с зарплатой около 70 тысяч гривен этот показатель составляет 18%. Каменщики, плиточники и дальнобойщики, зарабатывающие около 65 тысяч гривен, тратят на аренду примерно 19%.

Около четверти зарплаты на жилье придется откладывать разнорабочим на производстве, прорабам, автомалярам, электрикам и сантехникам. Их медианный заработок составляет около 50 тысяч гривен.

Для сварщиков и монтажников с зарплатами 45-48 тысяч гривен аренда отнимает от 26% до 28% дохода.

Кому аренда обходится в половину зарплаты

Для части работников ежемесячная плата за квартиру составляет от трети до половины заработка.

В частности, учителя с медианной зарплатой 32 тысячи гривен тратят на аренду около 39% дохода. Продавцы-консультанты и официанты с зарплатой 30 тысяч гривен - примерно 42%.

Около 31% заработка отдают за жилье менеджеры продаж, торговые представители, курьеры, репетиторы, фармацевты и шиномонтажники. Их медианная зарплата составляет около 40 тысяч гривен.

В то же время для продавцов аренда забирает уже 52% дохода, для грузчиков и слесарей - 54%.

Кто отдает за квартиру более 70% заработка

Самая сложная ситуация у работников с медианными зарплатами ниже 20 тысяч гривен.

Так, бариста с заработком 19 тысяч гривен будет тратить на аренду около 66% дохода. Для пекарей и автомойщиков с зарплатой 16,8 тысяч гривен этот показатель составляет 74% и 75% соответственно.

Кассиры с медианной зарплатой 15,7 тысяч гривен будут отдавать за жилье около 79% заработка.

Наибольшую долю дохода на аренду тратят повара. При медианной зарплате 15,4 тысяч гривен ежемесячная плата за однокомнатную квартиру составляет около 81% их заработка.

В OLX отмечают, что расчеты являются ориентировочными. Реальные расходы зависят от города, района, состояния квартиры и фактического дохода конкретного работника.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Ужгород стал самым дорогим городом для аренды однокомнатного жилья: медианная ставка там достигла 36 тысяч гривен в месяц - на 82% больше, чем в прошлом.

В то же время в Киеве аренда осенью преимущественно дешевеет. Больше всего снизились цены на трехкомнатные квартиры - на 9% за год, до 38,3 тысячи гривен. Однокомнатное жилье стоит в среднем 17 тысяч гривен, двухкомнатное - 25 тысяч.

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