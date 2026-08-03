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800 тисяч людей чекали на додаток Google: компанія раптово його скасувала

11:09 03.08.2026 Пн
2 хв
Чому техногігант прийняв таке рішення?
aimg Ольга Завада
800 тисяч людей чекали на додаток Google: компанія раптово його скасувала ШІ від Google сам згенерує інтерфейс під задачу (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google офіційно скасувала вихід окремого мобільного застосунку AI Studio для Android та iOS. Проєкт згорнули лише через кілька місяців після офіційного анонсу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Google AI Studio в X.

Зазначимо, що застосунок Google AI Studio анонсували лише у травні цього року.

Сервіс мав дати змогу розробникам і творцям контенту створювати, тестувати та публікувати ШІ-програми безпосередньо зі смартфонів.

Спеціально для мобільних пристроїв готували функції реміксування додатків і синхронізації проєктів між різними гаджетами. За час після анонсу близько 800 тисяч користувачів оформили попереднє замовлення в App Store та Google Play.

Чому скасували вихід застосунку?

У компанії вирішили не змушувати людей встановлювати ще один окремий додаток на смартфони. Замість цього розробники повністю змінять підхід до екосистеми.

Ключові зміни в стратегії компанії:

  • основні можливості AI Studio перенесуть безпосередно у застосунок Gemini;
  • функціонал буде доступний як на мобільних пристроях, так і на ПК;
  • створення нових програм відбуватиметься безпосередньо під час звичайного діалогу з ШІ.
Читайте більше: Небезпечний збій у ШІ: Claude проник у чужі системи, сприймаючи їх за симуляцію

Від вебтехнологій до нативних функцій

Частково подібні сценарії вже можна реалізувати за допомогою інструментів Gemini Canvas і вебзастосунків. Проте повноцінна інтеграція цих функцій у нативний мобільний додаток Gemini відкриє значно більше можливостей.

Особливо відчутним це покращення стане для операційної системи Android, де глибока взаємодія з системними сповіщеннями та внутрішніми ресурсами пристрою дозволить створювати повноцінні персональні програми за лічені секунди.

Що буде з вебверсією?

Розробники наголошують, що не відмовляються від самого інструменту. Команда продовжує активно інвестувати у вебверсію AI Studio.

Програма залишиться доступною для тих користувачів, які забажають проходити повний шлях від "ідеї та текстового запиту до створення власного бізнесу".

Інтеграцію функцій у сервіс Gemini обіцяють розкрити пізніше.

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