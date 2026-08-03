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800 тысяч человек ждали приложения Google: компания внезапно его отменила

11:09 03.08.2026 Пн
2 мин
Почему техногигант принял такое решение?
aimg Ольга Завада
800 тысяч человек ждали приложения Google: компания внезапно его отменила ИИ от Google сам сгенерирует интерфейс под задачу (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально отменила выход отдельного мобильного приложения AI Studio для Android и iOS. Проект свернули только спустя несколько месяцев после официального анонса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Google AI Studio в X.

Отметим, что приложение Google AI Studio было анонсировано только в мае этого года.

Сервис должен был позволить разработчикам и создателям контента создавать, тестировать и публиковать ИИ-программы непосредственно со смартфонов.

Специально для мобильных устройств готовили функции ремиксирования приложений и синхронизации проектов между разными гаджетами. За время после анонса около 800 тысяч пользователей оформили предварительный заказ в App Store и Google Play.

Почему отменили выход приложения?

В компании решили не заставлять людей устанавливать еще одно отдельное приложение на смартфоны. Вместо этого разработчики полностью изменят подход к экосистеме.

Ключевые изменения в стратегии компании :

  • основные возможности AI Studio перенесут непосредственно в приложение Gemini;
  • функционал будет доступен как на мобильных устройствах, так и на ПК;
  • создание новых программ будет происходить непосредственно при обычном диалоге с ИИ.
Читайте больше: Опасный сбой в ИИ: Claude проник в чужие системы, воспринимая их за симуляцию

От вебтехнологий к нативным функциям

Частично подобные сценарии уже можно реализовать с помощью инструментов Gemini Canvas и веб-приложений. Однако полноценная интеграция этих функций в нативное мобильное приложение Gemini откроет гораздо больше возможностей.

Особенно ощутимым это улучшение станет для операционной системы Android, где глубокое взаимодействие с системными оповещениями и внутренними ресурсами устройства позволит создавать полноценные персональные программы в считанные секунды.

Что будет с веб-версией?

Разработчики отмечают, что не отказываются от самого инструмента. Команда продолжает активно инвестировать в веб-версию AI Studio.

Программа останется доступной для пользователей, которые пожелают проходить полный путь от "идеи и текстового запроса к созданию собственного бизнеса".

Интеграцию функций в сервис Gemini обещают раскрыть позже.

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