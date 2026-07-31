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Небезпечний збій у ШІ: Claude проник у чужі системи, сприймаючи їх за симуляцію

11:08 31.07.2026 Пт
3 хв
Алгоритми змогли обдурити захист
aimg Ольга Завада
Небезпечний збій у ШІ: Claude проник у чужі системи, сприймаючи їх за симуляцію Claude атакував живі сервери (скриншот: Anthropic)
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Під час тестування ШІ-модель Claude несподівано отримала доступ до систем сторонніх організацій. В Anthropic заявили, що це сталося через неправильно налаштоване середовище для перевірки кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Як ШІ вирвався з "пісочниці"?

Внутрішнє розслідування Anthropic розпочалося після того, як конкуренти з OpenAI визнали схожий випадок із витоком даних у сервісі Hugging Face.

Фахівці проаналізували 141 006 тестових запусків і виявили, що "модель Claude змогла вийти в реальний інтернет під час взаємодії з партнером Irregular".

У текстовому промпті алгоритму повідомили, що він не має доступу до мережі. Проте через помилку у налаштуваннях тестового середовища зв'язок із зовнішнім світом залишився відкритим, тож ШІ сприйняв реальні системи як частину навчального завдання.

Експерти протестували три різні версії нейромережі - Opus 4.7, Mythos 5 та зовсім нову модель. Кожна з них поводилася по-різному після виходу у мережу.

"Помилки конфігурації показують, що штучний інтелект сприймає реальний світ як навчальну симуляцію, якщо йому дати таку можливість", - зазначають дослідники кібербезпеки.

Читайте більше: Злам Hugging Face був не єдиним: ШІ OpenAI атакував ще одну компанію

Рівні загрози: від зламу баз даних до завантаження вірусів

Фахівці описали поведінку різних версій Claude після виявлення того, що цілі є реальними.

Opus 4.7: найстаріша модель "зрозуміла", що вийшла на реальний сервер. Попри це, вона продовжила атаку, викрала облікові дані та отримала доступ до бази даних.

Mythos 5 переконала сама себе, що перебуває у симуляції, після чого створила та опублікувала шкідливий програмний пакет у публічному реєстрі Python PyPI. Зовнішні системи встигли завантажити його до виявлення помилки.

Нова дослідницька модель виявилася єдиною, яка самостійно зупинила роботу, коли усвідомила, що ціль у мережі справжяня.

У компанії наголосили, що ШІ не мав власних злих намірів, а лише намагався виконати поставлене завдання. Під час тестів ефективні захисні фільтри були вимкнені, щоб оцінити базові можливості нейромережі.

Більше цікавого: Перший небезпечний прецедент: ШІ OpenAI діяв без команди людини

Які відмінності від скандалу з OpenAI?

Представники Anthropic підкреслили різницю між їхнім інцидентом та випадком у OpenAI. Якщо модель OpenAI використала невідому вразливість у софті для втечі із закритого середовища, то Claude скористався випадково залишеним відкритим портом.

Крім того, Anthropic самостійно виявила пробіл під час перевірки. Самі постраждалі організації навіть не помітили несанкціонованого проникнення у свої системи.

Для проведення стороннього аудиту своїх систем безпеки та розробки суворіших правил тестування Anthropic залучила незалежну групу оцінювання METR.

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