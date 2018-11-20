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Правоохранители усилили патрулирование в центре Киева

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 12:09
Правоохранители усилили патрулирование в центре Киева
Фото: правоохранители под Радой (kyiv.npu.gov.ua)

Порядок обеспечивают 800 правоохранителей

Сотрудники столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усиленно патрулируют правительственный квартал в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой не пресс-службу полиции Киева.

Как отмечают, к охране публичной безопасности привлечены более 800 правоохранителей. Возле Верховной рады, в частности, собираются участники акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

"Согласно поданным заявкам, сегодня в столице запланирован ряд мероприятий, в том числе и акция владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Несмотря на то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбирать другие маршруты следования", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не конфликтовать и не устраивать провокаций.

 

Фото: полиция усиленно патрулирует в правительственном квартале (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях".  Из-за того, что активисты перекрывали дорогу, возникали сложности с подъездом к пункту пропуска.

Кроме того, в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

Добавим, в Одессе сегодня, 20 ноября, около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе.

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