Правоохоронці посилили патрулювання в центрі Києва

Фото: правоохоронці під Радою (kyiv.npu.gov.ua)

Порядок забезпечують 800 правоохоронців

Працівники столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилено патрулюють урядовий квартал у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не прес-службу поліції Києва.

Як зазначаться, на охорону публічної безпеки задіяно понад 800 правоохоронців. Біля Верховної ради, зокрема, збираються учасники акції власників автомобілів іноземної реєстрації.

"Згідно із поданими заявками, сьогодні у столиці заплановано ряд заходів, зокрема й акція власників автомобілів на іноземній реєстрації. Зважаючи на те, що в урядовому кварталі через проведення заходів ускладнений рух транспорту, просимо водіїв врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції закликають організаторів і учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не конфліктувати і не влаштовувати провокацій.

Фото: поліція посилено патрулює в урядовому кварталі (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "евроблях". Через те, що активісти перекривали дорогу, виникали складності з під'їздом до пункту пропуску.

Крім того, у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

Додамо, в Одесі сьогодні, 20 листопада, близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі.