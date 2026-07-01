До 80 тисяч гривень: де в Україні людям з інвалідністю готові платити найбільше

В Україні роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей з інвалідністю. За рік кількість таких пропозицій зросла на 17%, а зарплати у них збільшилися на 26%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне: Бум інклюзивних вакансій: В Україні через дефіцит кадрів роботодавці активніше впроваджують безбар'єрність.

В Україні через дефіцит кадрів роботодавці активніше впроваджують безбар'єрність. Стрімке зростання доходів: Одночасно з кількістю пропозицій суттєво зросли й заробітні плати.

Одночасно з кількістю пропозицій суттєво зросли й заробітні плати. Топ-високих зарплат: Найвищі доходи пропонують у будівельній та транспортній сферах.

Найвищі доходи пропонують у будівельній та транспортній сферах. Руйнування стереотипів: У більшості найоплачуваніших робітничих та професійних сфер умови та оплата праці для людей з інвалідністю абсолютно не поступаються, а подекуди й перевищують середньоринкові.

Вакансій стало більше

За даними платформи, у травні 2026 року було розміщено 13 135 вакансій, відкритих для людей з інвалідністю. Для порівняння, у травні минулого року таких пропозицій було 11 225.

Водночас зросла й оплата праці. Якщо торік медіанна зарплата у таких вакансіях становила близько 21 тисячі гривень, то нині вона досягла 26,4 тисячі гривень.

Де пропонують найвищі зарплати

Найбільше серед вакансій, відкритих для людей з інвалідністю, готові платити штукатурам - медіанна зарплата становить 80 тисяч гривень. Це на 23% більше, ніж загалом по ринку для цієї професії.

До переліку найоплачуваніших також увійшли:

фасадники - 75 тис. гривень (+32%);

- 75 тис. гривень (+32%); муляри - 73,3 тис. гривень (+27%);

- 73,3 тис. гривень (+27%); далекобійники - 60 тис. гривень (+2%);

- 60 тис. гривень (+2%); стоматологи - 60 тис. гривень (+85%);

- 60 тис. гривень (+85%); рихтувальники - 56,3 тис. гривень (+13%);

- 56,3 тис. гривень (+13%); монтажники - 50 тис. гривень (+43%);

- 50 тис. гривень (+43%); автомаляри - 50 тис. гривень (+32%);

- 50 тис. гривень (+32%); маляри - 50 тис. гривень (+39%);

- 50 тис. гривень (+39%); автоелектрики - 50 тис. гривень (+18%).

Аналітики зазначають, що у більшості цих професій роботодавці пропонують людям з інвалідністю зарплати, які не поступаються або навіть перевищують середньоринкові.

Чому це важливо

У OLX Робота зазначають, що повномасштабна війна зробила питання безбар'єрності на ринку праці ще актуальнішим. Водночас дефіцит кадрів спонукає роботодавців активніше впроваджувати інклюзивний підхід до найму.

Результати свідчать про поступове посилення інклюзивності українського ринку праці, де дедалі більше роботодавців відкривають вакансії для людей з інвалідністю та готові пропонувати їм конкурентні умови оплати.