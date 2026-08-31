80 годин і 600 тисяч анімацій: Rockstar розкрила масштаб GTA 6

Масштаб, тривалість та анімація

Співголова студії Rockstar North Роб Нельсон розповів, що його власне проходження гри зайняло 80 годин. Цей час включав основну сюжетну лінію та частину додаткових завдань.

Для порівняння, сюжет попередньої частини GTA V разом із побічними квестами проходив в середньому за 51,5 години, а повне закриття гри на 100 відсотків займало майже 90 годин.

Технічний стрибок порівняно з попередніми проєктами студії виявився колосальним. У GTA VI реалізовано понад 600 тисяч анімацій.

Для порівняння:

GTA V мала близько 55 тисяч анімацій.

Red Dead Redemption 2: використовувала близько 300 тисяч анімацій.

Нагадаємо, що для демонстрації світу штату Леоніда та головних героїв Джейсона і Лучії розробники випустили розширений геймплейний ролик тривалістю майже 27 хвилин. Спочатку відео дебютувало на Netflix, після чого його опублікували на YouTube.

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Відмова від ШІ та внутрішньоігрових покупок

У сюжетній кампанії GTA VI не буде реальних мікротранзакцій і донатів. Окремо розробники наголосили, що під час створення гри взагалі не використовувався генеративний штучний інтелект.

Світ створювався вручну, "вулиця за вулицею". При цьому традиційні системні алгоритми, які роками відповідали за поведінку пішоходів, транспорту та поліції, залишилися на місці.

Представники Rockstar відмовилися коментувати майбутнє мережевого режиму GTA Online, де покупка валюти за реальні гроші існує понад 10 років.

Ціни та загрози

Як вже повідомлялося, реліз гри відбудеться 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Вартість базового видання становить 80 доларів, а розширене Ultimate Edition із бонусами за передзамовлення коштуватиме 100 доларів.

З усім тим, на тлі високого ажіотажу активізувалися кіберзлочинці. У мережі розгортається масштабна атака, де користувачам пропонують завантажити нібито "демоверсію" GTA VI.

Під виглядом файлів гри поширюється шкідливе програмне забезпечення, створене для викрадення паролів із браузерів.

Геймерам наполегливо радять чекати офіційного релізу і не завантажувати сторонні файли.