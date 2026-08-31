80 часов и 600 тысяч анимаций: Rockstar раскрыла масштаб GTA 6

Масштаб, продолжительность и анимация

Сопредседатель студии Rockstar North Роб Нельсон рассказал, что его собственное прохождение игры заняло 80 часов. Это время включало в себя основную сюжетную линию и часть дополнительных задач.

Для сравнения сюжет предыдущей части GTA V вместе с побочными квестами проходил в среднем за 51,5 часа, а полное закрытие игры на 100 процентов занимало почти 90 часов.

Технический скачок по сравнению с предыдущими проектами студии оказался колоссальным. В GTA VI реализовано более 600 тысяч анимаций .

Для сравнения:

GTA V имела около 55 тысяч анимаций.

Red Dead Redemption 2: использовала около 300 тысяч анимаций.

Напомним, что для демонстрации мира штата Леонида и главных героев Джейсона и Лучии разработчики выпустили расширенный геймплейный ролик продолжительностью около 27 минут. Сначала видео дебютировало на Netflix, после чего его опубликовали на YouTube.

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Отказ от ИИ и внутриигровых покупок

В сюжетной кампании GTA VI не будет реальных микротранзакций и донатов. Отдельно разработчики подчеркнули, что при создании игры вообще не использовался генеративный искусственный интеллект.

Мир создавался вручную, "улица за улицей". При этом традиционные системные алгоритмы, годами отвечавшие за поведение пешеходов, транспорта и полиции, остались на месте.

Представители Rockstar отказались комментировать будущее сетевого режима GTA Online, где покупка валюты за реальные деньги существует более 10 лет.

Цены и угрозы

Как уже сообщалось, релиз игры состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Стоимость базового издания составляет 80 долларов, а расширенное Ultimate Edition с бонусами за предзаказ будет стоить 100 долларов.

Со всем тем, на фоне высокого ажиотажа активизировались киберпреступники. В сети разворачивается масштабная атака, где пользователям предлагают загрузить якобы "демоверсию" GTA VI.

Под видом файлов игры распространяется вредоносное ПО, созданное для похищения паролей из браузеров.

Геймерам настойчиво советуют ждать официального релиза и не загружать посторонние файлы.