За фото з вокзалу можна сісти за ґрати: "Укрзалізниця" нагадала українцям правила

Небезпека незаконної фото- та відеозйомки УЗ

У компанії наголосили, що залізничний транспорт є об’єктом критичної інфраструктури. Кадри з депо, станцій, об’єктів енергетики, сигналізації чи рухомого складу можуть розкривати чутливу інформацію про їхнє розташування та стан.

"За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом", - зазначили в "Укрзалізниці".

Громадян закликають не проникати самовільно на територію залізничних об’єктів та місць ворожих ударів ради контенту.

У разі виявлення порушень компанія одразу викликає правоохоронців, а матеріали передає для надання правової оцінки.

Кримінальна відповідальність

За поширення інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею передбачена сувора відповідальність.

"А якщо під час зйомки в кадр потрапить інформація про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею - за поширення таких матеріалів може загрожувати кримінальна відповідальність, аж до 8 років позбавлення волі", - підкреслили в пресслужбі.

Будь-які фото- та відеозйомки на об’єктах інфраструктури необхідно попередньо погоджувати, надіславши запит на електронну пошту Infopress@uz.gov.ua.