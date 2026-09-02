За фото с вокзала можно сесть за решетку: "Укрзализныця" напомнила украинцам правила

Опасность незаконной фото- и видеосъемки УЗ

В компании отметили, что железнодорожный транспорт является объектом критической инфраструктуры. Кадры из депо, станций, объектов энергетики, сигнализации или подвижного состава могут раскрывать чувствительную информацию об их расположении и состоянии.

"За фото или видео можно определить характер и масштабы повреждений, размещение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом", - отметили в "Укрзализныце".

Граждане призывают не проникать самовольно на территорию железнодорожных объектов и мест вражеских ударов ради контента.

В случае выявления нарушений, компания сразу вызывает правоохранителей, а материалы передает для предоставления правовой оценки.

Уголовная ответственность

За распространение информации о перемещении военных, технике или вооружении по железной дороге предусмотрена строгая ответственность.

"А если во время съемки в кадр попадет информация о перемещении военных, технике или вооружении по железной дороге - за распространение таких материалов может угрожать уголовная ответственность, вплоть до 8 лет лишения свободы", - подчеркнули в пресс-службе.

Любые фото- и видеосъемки на объектах инфраструктуры необходимо предварительно согласовывать, отправив запрос по электронной почте Infopress@uz.gov.ua.