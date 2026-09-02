За фото с вокзала можно сесть за решетку: "Укрзализныця" напомнила украинцам правила

Съемки на объектах железной дороги в условиях войны могут представлять угрозу безопасности и привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отметили, что железнодорожный транспорт является объектом критической инфраструктуры. Кадры из депо, станций, объектов энергетики, сигнализации или подвижного состава могут раскрывать чувствительную информацию об их расположении и состоянии.
"За фото или видео можно определить характер и масштабы повреждений, размещение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом", - отметили в "Укрзализныце".
Граждане призывают не проникать самовольно на территорию железнодорожных объектов и мест вражеских ударов ради контента.
В случае выявления нарушений, компания сразу вызывает правоохранителей, а материалы передает для предоставления правовой оценки.
За распространение информации о перемещении военных, технике или вооружении по железной дороге предусмотрена строгая ответственность.
"А если во время съемки в кадр попадет информация о перемещении военных, технике или вооружении по железной дороге - за распространение таких материалов может угрожать уголовная ответственность, вплоть до 8 лет лишения свободы", - подчеркнули в пресс-службе.
Любые фото- и видеосъемки на объектах инфраструктуры необходимо предварительно согласовывать, отправив запрос по электронной почте Infopress@uz.gov.ua.
Напомним, что российские войска продолжают систематически атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины.
Накануне кафиры нанесли удар беспилотником по пассажирскому поезду №53/54 Одесса - Днепр непосредственно на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря своевременно проведенной эвакуации никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
Кроме того, армия РФ нанесла прицельный баллистический удар по железнодорожному депо и другим объектам "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой атаки погибли семь человек, шестеро из которых были работниками железной дороги.