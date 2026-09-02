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За фото з вокзалу можна сісти за ґрати: "Укрзалізниця" нагадала українцям правила

20:25 02.09.2026 Ср
2 хв
Залізничники попередили про суворі табу під час війни
aimg Сергій Козачук
За фото з вокзалу можна сісти за ґрати: "Укрзалізниця" нагадала українцям правила Фото: залізничний вокзал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Зйомки на об’єктах залізниці в умовах війни можуть становити загрозу для безпеки та призвести до кримінальної відповідальності, аж до позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Небезпека незаконної фото- та відеозйомки УЗ

У компанії наголосили, що залізничний транспорт є об’єктом критичної інфраструктури. Кадри з депо, станцій, об’єктів енергетики, сигналізації чи рухомого складу можуть розкривати чутливу інформацію про їхнє розташування та стан.

"За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом", - зазначили в "Укрзалізниці".

Громадян закликають не проникати самовільно на територію залізничних об’єктів та місць ворожих ударів ради контенту.

У разі виявлення порушень компанія одразу викликає правоохоронців, а матеріали передає для надання правової оцінки.

Кримінальна відповідальність

За поширення інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею передбачена сувора відповідальність.

"А якщо під час зйомки в кадр потрапить інформація про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею - за поширення таких матеріалів може загрожувати кримінальна відповідальність, аж до 8 років позбавлення волі", - підкреслили в пресслужбі.

Будь-які фото- та відеозйомки на об’єктах інфраструктури необхідно попередньо погоджувати, надіславши запит на електронну пошту Infopress@uz.gov.ua.

Ситуація на залізниці

Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільну залізничну інфраструктуру України.

Напередодні окупанти завдали удару безпілотником по пасажирському поїзду №53/54 Одеса - Дніпро безпосередньо на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки вчасно проведеній евакуації ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

Крім того, армія РФ здійснила прицільний балістичний удар по залізничному депо та інших об'єктах "Укрзалізниці" в Києві. Унаслідок цієї атаки загинули семеро людей, шестеро з яких були працівниками залізниці.

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