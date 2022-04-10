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Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты, - Зеленский о вранье Кремля

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заврались до того, что уже больше шести недель утверждают, что не попали ни в один гражданский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время своего ночного обращения.

Глава государства также подчеркнул, что они боятся сказать, что вся российская политика десятки лет была ошибочной и только разрушила все, что было в отношениях с Украиной предыдущего времени.

"Они боятся признать то, что десятки лет делали ошибочные ставки и тратили колоссальные ресурсы на полных ничтожеств, про которых думали, что это герои украинско-российской дружбы, а эти ничтожества только в одном умельцы. В том, чтобы вытягивать деньги с кошельков, не признавать ошибок. Они, не желая отказываться от нереалистических политических амбиций начали эту войну. Они обвиняли нас, что война началась из-за нас. Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты", - заявил Зеленский.

О также отметил, что российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за финансирование Российской Федерации, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Ранее Подоляк рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины